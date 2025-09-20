Банк России показал редкие монеты с алмазами. Фото

Главное сокровище
Коронация Екатерины II стала настоящим вызовом для придворных ювелиров. Они должны были создать главные императорские регалии в спешке: дворцовый переворот состоялся 9 июля 1762 года, а коронация Екатерины была запланирована уже на 3 октября.
Большая императорская корона / 25 рублей / 2016 / серебро
Ювелирам предстояла работа над Большой императорской короной, которой потом венчались на царство все российские монархи до 1896 года. Главную роль в ее создании сыграли ювелиры Иеремия Позье и Георг Фридрих Экарт. Их творческое соперничество дало блестящие результаты. Первоначальный эскиз короны выполнил Позье, но форма короны, которую она имеет сегодня, была создана Экартом. Он придумал прорезной каркас, развел полушария в стороны, «утопил» между ними разделительную дугу, а камни на каркасе подбирал Позье. Несмотря на то что мастерам удалось сделать корону визуально легкой, весила она почти 2 килограмма. Однако Екатерина была очень довольна и сказала, что во время четырех- или пятичасовой церемонии «как-нибудь продержит эту тяжесть».
Атрибуты власти
Держава, увенчанная бриллиантовым крестом с большим цейлонским сапфиром, и скипетр со знаменитым алмазом «Орлов» также входят в состав государственных регалий.
Императорский скипетр и держава / 25 рублей / 2016 / серебро
С державой в сентябре 1762 года вышел казус: о ней вспомнили всего за две недели до коронации. Было приказано отыскать державу Елизаветы Петровны, но во время поисков выяснилось, что из державы выломали все камни, и золото тоже пошло в дело еще во времена правления покойной императрицы. Поэтому в кратчайшие сроки сделали новую. Большой алмаз, украшающий центр державы, по огранке повторяет алмаз «Орлов», образуя гармоничную пару с камнем в скипетре. Алмаз с красноречивым названием подарил императрице ее фаворит граф Григорий Орлов. По легенде, этот камень был глазом статуи божества в храме на юге Индии, но однажды его похитил французский солдат. Затем алмаз принадлежал персидскому шаху Надиру, а после его смерти был снова украден, сменил нескольких владельцев и, наконец, был куплен графом Орловым у придворного ювелира Ивана Лазарева за 400 тысяч рублей — огромную по тем временам сумму.
Знак почета
В допетровской России высшей наградой за службу государю считались перстень с царской руки, дорогая одежда с царского плеча или, например, чеканный ковш из драгоценного металла. Так было до тех пор, пока Петр I не учредил наградные знаки, а затем и первые ордена. В годы его правления офицеры, которые участвовали в победоносных военных кампаниях, стали получать воинские медали, отчеканенные из золота и серебра.
Нагрудный знак с портретом Петра I / 25 рублей / 2022 / серебро
Нагрудный знак с изображением Петра I — «Персона» — считался личным пожалованием и вручался по специальному высочайшему соизволению. Такая награда свидетельствовала об особых заслугах перед государством. Ее удостаивались приближенные как русского, так и иностранных дворов.
Добровольная неволя
Хранящийся в Алмазном фонде бант-склаваж — изящное изделие петербургского придворного ювелира Леопольда Пфистерера.
Бант-склаваж / 25 рублей / 2017 / серебро
Еще в давние времена бант не только использовался для украшения одежды или прически, но и часто указывал на социальное положение владельца. Например, бант был атрибутом статс-дам и фрейлин при дворе монарха. В XVIII веке бант стал еще и великолепным ювелирным украшением — его осыпали драгоценными камнями, оправленными в золото и серебро. В моду вошли банты-склаважи, или эсклаважи (от франц. еsclavage — «неволя», «рабство»). Эти бантообразные броши носили на шее, прикрепляя их к широкой ленте или плотно охватывающему шею ожерелью. Такое украшение напоминало модным критикам того времени ошейники рабов — отсюда, вероятно, и появилось такое название.
Цветы и бриллианты
Эта зеленая эмалевая кисточка, перевязанная золотой лентой с бриллиантами, на самом деле портбукет — приспособление для ношения небольшого букета живых цветов. Внутри находится капсула, в которую наливали воду и опускали цветочные стебли.
Портбукет / 25 рублей / 2017 / серебро
Сначала в моде были цветы из драгоценных камней. Их вставляли в прическу или прикалывали к корсажу платья. Однако в 1797 году, во время коронации Павла I, супруга будущего императора Александра I Елизавета Алексеевна искусно дополнила алмазный цветок на груди свежими розами, чем вызвала бурное недовольство императрицы Марии Федоровны. Спустя 20 лет смелый эксперимент повторила великая княгиня Александра Федоровна в день свадьбы с Николаем I. Она прикрепила живую розу к поясу из бриллиантов, и на сей раз двор благожелательно принял такую вольность. После этого сочетание бриллиантов и живых цветов надолго укрепилось в моде светского общества.