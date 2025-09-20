Банк России показал редкие монеты с алмазами. Фото

С державой в сентябре 1762 года вышел казус: о ней вспомнили всего за две недели до коронации. Было приказано отыскать державу Елизаветы Петровны, но во время поисков выяснилось, что из державы выломали все камни, и золото тоже пошло в дело еще во времена правления покойной императрицы. Поэтому в кратчайшие сроки сделали новую. Большой алмаз, украшающий центр державы, по огранке повторяет алмаз «Орлов», образуя гармоничную пару с камнем в скипетре. Алмаз с красноречивым названием подарил императрице ее фаворит граф Григорий Орлов. По легенде, этот камень был глазом статуи божества в храме на юге Индии, но однажды его похитил французский солдат. Затем алмаз принадлежал персидскому шаху Надиру, а после его смерти был снова украден, сменил нескольких владельцев и, наконец, был куплен графом Орловым у придворного ювелира Ивана Лазарева за 400 тысяч рублей — огромную по тем временам сумму.