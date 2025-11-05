Алла Пугачева может лишиться прав на товарный знак «Кристина»

Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, — известная в России певица и актриса. Согласно регистрационным документам, товарный знак «Кристина» был впервые оформлен в 1997 году, а затем многократно продлевался. В последний раз запись о продлении была внесена в Государственный реестр в 2016 году, предоставив владельцам права на использование товарного знака до 25 апреля 2026 года.
Под брендом «Кристина» разрешено производство и реализация разнообразной продукции: одежды, головных уборов, игрушек, напитков (включая алкогольные), табачных изделий и других товаров. Также исключительные права распространяются на предоставление услуг в сфере досуга, туризма и образования.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».