Алиханов рассказал о преимуществах Lada Iskra и Azimut

Lada Azimut — новый кроссовер «АвтоВАЗа», который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан платформе Vesta, и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных сил. Запуск производства запланирован на первую половину 2026 года, а старт продаж — на границе II и III квартала того же года.