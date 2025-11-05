Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активы Tecnimont и ее «дочки» арестовали на 203 млрд рублей по иску «Еврохима»

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы принял решение об аресте активов итальянской Tecnimont и ее российской дочерней компании «МТ Руссия» в рамках иска «Еврохима северо-запад — 2» («ЕХСЗ — 2») на 203 млрд рублей, следует из данных картотеки суда.

Источник: Freepik

«ЕХСЗ — 2» просил об аресте в качестве обеспечительной меры. «Наложить арест на денежные средства, в том числе на денежные средства которые будут поступать в будущем, находящиеся на счетах ООО “МТ Руссия” в банках и иных кредитных организациях в любой валюте в размере 9 516 768 803 ₽ 01 коп. Наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО “МТ Руссия”, в пределах 9 516 768 803 ₽ 01 коп», — говорится в решении суда.

Суд принял аналогичные меры в отношении денежных средств и имущества Tecnimont на ту же сумму.

Истец обосновывал просьбу об аресте тем, что «МТ Руссия» и Tecnimont SpA прекратили исполнение работ по проекту, удерживают неотработанный аванс и уклоняются от исполнения обязательств, следует из решения суда. При этом компании официально заявили о своей позиции о невозможности продолжения ведения дел на территории России, что свидетельствует о попытках вывода оставшихся активов группы из РФ, считает заявитель.

История вопроса.

Иск «Еврохима северо-запад — 2» (строит завод аммиака и карбамида в Ленинградской области) на 202,7 млрд рублей к ООО «МТ Руссия», единственным акционером которой является итальянская Tecnimont SpA, поступил в суд в начале сентября. Российская компания также просила привлечь Tecnimont к делу в качестве соответчика, и суд это прошение удовлетворил.

Ранее арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Еврохим», наложив арест на €380 млн на счетах «МТ Руссия». «Еврохим северо-запад — 2» просил арестовать €1 млрд на счетах компаний. В августе 2025 года «Еврохим» подал еще один иск к «МТ Руссия» на €333,9 млн и $6,3 млн.

В июне 2020 года компании заключили договор на проектирование и строительство завода по производству аммиака и карбамида, однако в мае 2022 года Tecnimont приостановила выполнение обязательств по контракту. «Еврохим» в августе 2022 года уведомил компании о расторжении договоров «ввиду фактического отказа подрядчиков выполнять свои обязательства», потребовав вернуть аванс в размере €380 млн.

Tecnimont обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, на что «Еврохим» подал встречный иск.

Узнать больше по теме
Арбитражный суд: все, что нужно знать бизнесу
Не связанному с юриспруденцией человеку может быть сложно разобраться в правилах работы арбитражного суда. В материале расскажем, чем он занимается, когда и кому туда обращаться, а также дадим пошаговую инструкцию по подаче искового заявления в эту инстанцию.
Читать дальше