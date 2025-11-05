Активы Tecnimont и ее «дочки» арестовали на 203 млрд рублей по иску «Еврохима»

«ЕХСЗ — 2» просил об аресте в качестве обеспечительной меры. «Наложить арест на денежные средства, в том числе на денежные средства которые будут поступать в будущем, находящиеся на счетах ООО “МТ Руссия” в банках и иных кредитных организациях в любой валюте в размере 9 516 768 803 ₽ 01 коп. Наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО “МТ Руссия”, в пределах 9 516 768 803 ₽ 01 коп», — говорится в решении суда.
Суд принял аналогичные меры в отношении денежных средств и имущества Tecnimont на ту же сумму.
Истец обосновывал просьбу об аресте тем, что «МТ Руссия» и Tecnimont SpA прекратили исполнение работ по проекту, удерживают неотработанный аванс и уклоняются от исполнения обязательств, следует из решения суда. При этом компании официально заявили о своей позиции о невозможности продолжения ведения дел на территории России, что свидетельствует о попытках вывода оставшихся активов группы из РФ, считает заявитель.
История вопроса.
Иск «Еврохима северо-запад — 2» (строит завод аммиака и карбамида в Ленинградской области) на 202,7 млрд рублей к ООО «МТ Руссия», единственным акционером которой является итальянская Tecnimont SpA, поступил в суд в начале сентября. Российская компания также просила привлечь Tecnimont к делу в качестве соответчика, и суд это прошение удовлетворил.
Ранее арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск компании «Еврохим», наложив арест на €380 млн на счетах «МТ Руссия». «Еврохим северо-запад — 2» просил арестовать €1 млрд на счетах компаний. В августе 2025 года «Еврохим» подал еще один иск к «МТ Руссия» на €333,9 млн и $6,3 млн.
В июне 2020 года компании заключили договор на проектирование и строительство завода по производству аммиака и карбамида, однако в мае 2022 года Tecnimont приостановила выполнение обязательств по контракту. «Еврохим» в августе 2022 года уведомил компании о расторжении договоров «ввиду фактического отказа подрядчиков выполнять свои обязательства», потребовав вернуть аванс в размере €380 млн.
Tecnimont обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате, на что «Еврохим» подал встречный иск.