Актер Стивен Сигал с сыном запустил новый бизнес по переработке отходов в России

Компания была зарегистрирована 26 августа. Согласно базе ЕГРЮЛ, она специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления. Однако соучредитель ООО Михаил Замарин, который занимается строительством заводов по переработке отходов в Московской области, рассказал Mash о другом направлении деятельности. По его словам, «Хикари» будет в том числе заниматься переработкой грязного пластика.
В июле Стивен Сигал оставил позицию гендиректора в ООО «Пять элементов».
Узнать больше по теме
ООО: плюсы и минусы работы с ограниченной ответственностью
В нашей стране одной из самых распространенных форм ведения бизнеса стало общество с ограниченной ответственностью. Оно удобно в управлении, не ограничено в сферах работы и более безопасно при наступлении рисков. В этом материале расскажем, что такое ООО, чем оно отличается от других правовых форм юридических лиц, какие налоги платит, как открыть и закрыть такую организацию.Читать дальше