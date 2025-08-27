Ричмонд
Актер Стивен Сигал с сыном запустил новый бизнес по переработке отходов в России

Американский актер Стивен Сигал вместе с сыном Домиником Сан Рокко Сигалом зарегистрировали в Москве компанию ООО «Хикари». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные Единого государственного реестра юрлиц.

Источник: РИА "Новости"

Компания была зарегистрирована 26 августа. Согласно базе ЕГРЮЛ, она специализируется на консультировании в области коммерческой деятельности и управления. Однако соучредитель ООО Михаил Замарин, который занимается строительством заводов по переработке отходов в Московской области, рассказал Mash о другом направлении деятельности. По его словам, «Хикари» будет в том числе заниматься переработкой грязного пластика.

В июле Стивен Сигал оставил позицию гендиректора в ООО «Пять элементов».

