Актер из сериала «Кадетство» Головин лишился машины из-за долга по микрозайму

«Исковые требования ООО “МКК’Страна Экспресс” к Головину Александру Павловичу о взыскании задолженности по договору, обращении взыскания на заложенное имущество удовлетворить и взыскать с Головина в пользу ООО задолженность по кредитному договору. Обратить взыскание на заложенное имущество — автомобиль», — сказано в них. Решение уже вступило в силу.
Как следует из материалов, Головин взял микрозайм на 366 месяцев под 99%. Согласно договору, свой автомобиль актер отдал под залог. Обязанности по выплате кредита он не исполнял и просрочил выплаты более чем на год. В связи с этим компания и обратилась в суд.
Сам Головин на судебное заседание не явился. В отношении него 19 и 20 августа были открыты два исполнительных производства. Приставы взыскивают с него неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 1,5 тыс. рублей.
Головин — российский актер театра и кино. Он известен ролями в фильме «Сволочи» и сериале «Кадетство».