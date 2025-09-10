Ричмонд
Актер Игорь Верник получил штраф в 10 тысяч рублей за неоплату парковки

Актер Игорь Верник был оштрафован на 10 тысяч рублей за неоплаченную парковку в Москве, следует из официальных судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Согласно документам, 21 ноября 2024 года Верника признали виновным по пункту 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, связанному с неуплатой за размещение транспортного средства на платной городской парковке. По постановлению администратора Московского парковочного пространства ему был назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Постановление вступило в силу в декабре 2024 года, и не было обжаловано Верником. Оплата штрафа в установленные законом сроки не произведена.

«Признать Верника Игоря Эмильевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере десять тысяч рублей», — говорится в постановлении.

В результате актеру был назначен штраф в двойном размере. Верник не присутствовал на судебном заседании.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».