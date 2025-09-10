Актер Игорь Верник получил штраф в 10 тысяч рублей за неоплату парковки

Согласно документам, 21 ноября 2024 года Верника признали виновным по пункту 2 статьи 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, связанному с неуплатой за размещение транспортного средства на платной городской парковке. По постановлению администратора Московского парковочного пространства ему был назначен административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Постановление вступило в силу в декабре 2024 года, и не было обжаловано Верником. Оплата штрафа в установленные законом сроки не произведена.