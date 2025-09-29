В Крыму вводится фиксированная стоимость топлива на 30 дней

По его словам, состоялось рабочее совещания с участием основных нефтетрейдеров республики, в рамках которого были проработаны проблемные вопросы и возможные пути выхода из сложившейся ситуации.
«Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней: дизельное топливо — не выше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 — не выше 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 — не выше 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум — не выше 80 рублей за литр», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.