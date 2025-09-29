В Крыму вводится фиксированная стоимость топлива на 30 дней

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Крыму достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 — не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 — не выше 76 рублей за литр, сообщил глава республики Сергей Аксенов.