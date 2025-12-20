Аксаков: в Госдуме подготовили инициативы по «эффекту Долиной»

«Эффект конечно подстегнул интерес. Фракция “Справедливая Россия” предложила вариант решения проблемы. Первое это то, что должен быть период охлаждения, когда участники сделки принимают окончательное решение по плате и продаже квартиры. Далее деньги должны быть на специальном депозите, то есть нельзя их куда-нибудь умыкнуть. И только после истечения периода охлаждения и всех сделочных действий, деньги можно будет либо забрать продавцу квартиры, либо они вернутся тому, кто их перечислил, если решили квартиру все-таки не продавать», — сказал он.