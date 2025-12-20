Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 9% к концу 2026 года

«По моим прогнозам, если Центральный банк и правительство удержат ту политику, которую они сейчас проводят, связанную с денежным предложением на рынке, с таким жестким регулированием этого процесса, то ключевая ставка снизится ниже 10%, до 9% к концу следующего года — вполне возможно. А инфляция будет уже близка к целевому показателю 4−5%», — сказал он.