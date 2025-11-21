АКРА сообщило о снижении прибыли крупнейших компаний

При этом были учтены только компании, которые опубликовали отчетность за 2024 год, а также организации, отчетность которых за 2024 год на момент проведения анализа не была опубликована, но в отношении которых АКРА располагает достаточной экспертной информацией для учета финансовых показателей. Для расчета показателей за первое полугодие 2025 года АКРА использовала отчетность по той же выборке компаний по состоянию на 30 июня 2025 года.