Акции «Самолета» упали на 12% на новостях об обысках в офисах компании

Акции ГК «Самолет» в четверг, 21 августа, на минимуме упали на 12,23%, до ₽1106 за акцию. К 11:33 мск падение замедлилось до 6,63%, акции торговались на уровне ₽1176,5.
На долговом рынке облигации «Самолета» также негативно отреагировали на новость об обысках. Падение цен произошло во всех семи выпусках бондов девелопера, однако динамика была довольно широкой — от падения на 0,45% до обвала на 35,05%.
Наибольшая просадка цены произошла в выпуске БО-П18 — на 35,05%, до ₽756,5. Ее довольно быстро выкупают — по состоянию на 13:45 мск выпуск торгуется по ₽1123 (-3,59% к закрытию среды).
Еще два выпуска падали синхронно на 4,5% — БО-П15 (до ₽968) и БО-П16 (до ₽1128,8). Обе бумаги также продолжают торговаться в минусе к закрытию среды, но падение замедлилось.
Котировки обвалились на фоне новостей о том, что петербургский Следственный комитет обыскал офисы компании, сообщает СК по городу Санкт-Петербургу. Отмечается, что уголовные дела возбуждены по «Новому Колпино» и «Курортному Кварталу».
По данным следствия, руководители фирмы-застройщика получили от граждан деньги на основании договоров долевого участия, однако в установленный законом срок свои обязательства по сдаче домов и вводу их в эксплуатацию не исполнили.
Бастрыкин требует возбудить дело из-за жалоб дольщиков в Колпино.
«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу «Самолета».
Акции «Самолета» торгуются на Мосбирже с октября 2020 года под тикером SMLT. Девелопер на первичном размещении привлек ₽2,9 млрд, разместив 5,1% акций по ₽950 за штуку.