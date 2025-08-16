Акции рухнули на ночных торгах после слов Трампа об отсутствии сделки

Инвесторы негативно отреагировали на завершение переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Так, обыкновенные акции «Сбера» на внебиржевых торгах в «Т-Инвестициях» на минимуме теряли 2,98% по сравнению с закрытием пятницы, до ₽309,87 за бумагу, котировки «Совкомфлота» падали на 5,92%, до ₽87,59, НОВАТЭКа — на 4,97%, до ₽1215,2 за бумагу, «Яндекса» — на 3,71%, до ₽4245.
Торги в выходные на рынке акций Московской биржи, к которым подключены большинство брокеров, проводятся в календарные выходные (нерабочие) дни с 09:50 до 19:00 мск и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.
Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.
С 16 августа инвесторы могут совершать сделки в выходные с 156 ценными бумагами. Из них семь — паи биржевых фондов, остальные — акции российских эмитентов.
Кроме того, сегодня биржа запустит торги на срочном рынке для всех участников (в предыдущие выходные их проводили в режиме тестирования профессиональными участниками торгов). Инвесторам станут доступны фьючерсы на все инструменты, кроме валютных пар.
Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоялись 15 августа на Аляске. Встреча прошла в формате «три на три». От России участвовали также министр иностранных дел страны Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, от США — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. Встреча продолжалась почти три часа.
По итогам саммита на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что сделки достичь не удалось. «Полного взаимопонимания найти не удалось», — добавил он.
«Мы пришли к согласию по многим, многим пунктам, по большинству из них, я бы сказал. Есть пара важных пунктов, по которым мы еще не до конца разобрались, но мы уже проложили определенный путь. Пока соглашения нет», — сказал Трамп.
При этом Трамп заявил, что разговор был продуктивным. «Мы добились большого прогресса сегодня», — добавил он.
Владимир Путин, в свою очередь, назвал переговоры с американской делегацией полезными и обстоятельными. Он отметил признаки улучшения отношений двух стран и призвал «перелистнуть страницу».
Российский рынок акций рос большую часть дня в пятницу перед началом переговоров. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил 1,17%, до 3012,09 пункта. На вечерней сессии индекс IMOEX2 немного отступил от достигнутых вершин на фоне начавшихся переговоров президентов России и США и закрылся чуть ниже — на отметке 3007,35 пункта, прибавив 1,01%.
Официально о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно 7 августа — в тот день рост индекса Мосбиржи на пике превышал 5,5%, а по итогам основной сессии, бенчмарк прибавил 4,4% и закрылся на отметке 2876,43 пункта. С тех пор в течение четырех сессий подряд индикатор непрерывно закрывался в зеленой зоне. 11 августа на максимуме IMOEX2 поднимался выше 3000 пунктов, что стало максимумом за 3,5 месяца.
Однако затем на рынке началась коррекция после того, как президент США назвал предстоящие переговоры пробными, допустил как позитивный, так и негативный исход. На фоне неопределенности по поводу итогов встречи инвесторы начали распродавать бумаги.
Негатива на рынке в начале недели добавило заявление Трампа о том, что он может выйти из переговорного процесса по Украине по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.