Новые скидки абонентам «Вымпелкома» вызвали протест конкурентов

Оператор концентрируется на активных абонентах и росте ARPU (средний доход на одного пользователя), считает директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина. «Для абонента это интересные условия, акция направлена на привлечение новых абонентов. Но любые меры, которые оказываются особо привлекательными для абонента, но предполагают дополнительные расходы для оператора, зачастую вынуждают других операторов отвечать схожим образом или другими методами», — добавляет управляющий партнер «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. По его словам, практика показывает, что в долгосрочной перспективе, если все операторы вовлекутся в такую борьбу, проиграют все, так как потеряют часть прибыли. Из отчета по покрытию телеком-сектора Совкомбанка следует, что в 2024 году у «Вымпелкома» была наименьшая доля рынка в деньгах — 14%, а также меньше всего абонентов — 43 млн — при наибольшем на рынке APRU.