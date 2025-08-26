Акции Nissan упали после решения пенсионного фонда Mercedes продать их

Акции Nissan Motor по итогу торгов 26 августа упали на 6,25%, до 340,3 иены ($2,31), свидетельствуют данные Токийской фондовой биржи. В течение торгового дня бумаги на минимуме теряли 6,66%, опускаясь до 338,8 иены ($2,29).
Накануне, 25 августа, пенсионный фонд Mercedes-Benz сообщил, что продаст свой пакет акций Nissan Motor стоимостью около $346 млн, что составляет 3,8% общего числа акций. Как пишет Reuters, это решение усилило давление на стоимость акций японского автопроизводителя.
В соглашении об условиях указано, что акции Nissan будут предлагаться по цене от 337,5 до 345 иен за акцию, что на 4,96−7,02% ниже последней цены закрытия торгов 25 августа (363 иены за акцию).
Агентство отмечает, что продажа свидетельствует об обеспокоенности инвесторов перспективами плана оздоровления Nissan, который включает закрытие производства на некоторых заводах в Японии и за рубежом для сокращения расходов и восстановления прибыльности. Представитель Mercedes заявил, что пакет акций Nissan, переведенный в пенсионный фонд в 2016 году, не имеет стратегического значения, а продажу оставшихся 3,8% акций автопроизводителя он назвал «очисткой» портфеля фонда.
Бумаги Nissan упали сильнее рынка. По итогам торгов 26 августа индекс Токийской фондовой биржи TOPIX снизился на 1,08%, до 3 071,99 пункта.
Всего c начала 2025 года акции японского автопроизводителя подешевели на 29,1%. Reuters отмечает, что третий по величине автопроизводитель Японии пострадал от пошлин США, реструктуризации и снижения объемов продаж.
По итогу финансового 2024 года, который завершился 31 марта 2025 года, убыток Nissan составил 670,9 млрд иен ($4,5 млрд) против прибыли в 426,6 млрд ($2,89 млрд) за аналогичный период предыдущего года.
В Nissan ожидают, что в 2025 году бизнес по-прежнему будет оставаться в сложной ситуации из-за жесткой конкуренции, валютного рынка и инфляционного давления. В компании отметили, что придерживаются стратегии, связанной со смягчениями последствий тарифной политики США: уделяют приоритетное внимание продукции американского производства, оптимизируют местные мощности, перераспределяют производство, подпадающее под действие тарифов, и тесно сотрудничают с поставщиками для локализации.