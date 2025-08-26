Акции Nissan упали после решения пенсионного фонда Mercedes продать их

Агентство отмечает, что продажа свидетельствует об обеспокоенности инвесторов перспективами плана оздоровления Nissan, который включает закрытие производства на некоторых заводах в Японии и за рубежом для сокращения расходов и восстановления прибыльности. Представитель Mercedes заявил, что пакет акций Nissan, переведенный в пенсионный фонд в 2016 году, не имеет стратегического значения, а продажу оставшихся 3,8% акций автопроизводителя он назвал «очисткой» портфеля фонда.