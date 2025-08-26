Акции компании Monami выросли на 23% после того, как Трампу понравилась ручка

25 августа в Вашингтоне состоялся саммит Республики Корея и США. Когда южнокорейский лидер подписывал гостевую книгу, Дональд Трамп обратил внимание на его ручку. Американскому президенту понравилась толщина линии при письме. «Это ваша ручка? Вы заберете ее с собой?» — спросил Трамп. Ли Чжэ Мён решил отдать ее в качестве подарка. Его администрация подтвердила, что ручка была изготовлена специально для южнокорейского президента и ее не планировали дарить.
При этом представитель Monami рассказал газете, что это не их ручка. Эта компания известна в Южной Корее как «народный производитель письменных принадлежностей». Агентство Yonhap также указывает, что производитель неизвестен, но ручка изготовлена в Южной Корее. К 10:00 утра по местному времени рост акций компании был скорректирован и составил 14%.
В качестве подарков Ли Чжэ Мён привез клюшку для гольфа, модель корейского «корабля-черепахи» и ковбойские шляпы с надписью «Сделаем Америку снова великой» и флагами двух государств.
Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.