Акции индийских технологических компаний взлетели на 55 000%

По информации издания, акции RRP Semiconductor Ltd., ранее малоизвестной индийской компании, выросли более чем на 55 000% за 20 месяцев к 17 декабря, несмотря на отрицательную выручку, всего двух сотрудников и слабую связь с сектором полупроводников. Онлайн-ажиотаж, ограниченный объем акций и рост интереса розничных инвесторов обеспечили 149 сессий повышения лимита. Однако с 7 ноября рост замедлился — после начала расследования Комиссией по ценным бумагам Индии ценные бумаги, допущенные теперь к торгам раз в неделю, снизились на 6%.
Ситуация вокруг RRP отражает сложности защиты инвесторов в условиях ажиотажа вокруг ИИ-компаний в Индии, где любое даже косвенное участие в полупроводниковой отрасли привлекает внимание. Представители рынка отмечают, что сектор полупроводников популярен у инвесторов вне зависимости от реальных достижений компаний. Ранее схожие примеры наблюдались и в других странах Азии — напоминание о рисках и последствиях переоценки.
Трансформация RRP началась в 2024 году: Чоданкар приобрел GD Trading and Agencies и увеличил свою долю до 74,5%, а также зарегистрировал компанию для проекта по сборке полупроводников. В апреле биржа отозвала разрешение на продажу акций, и компания оспорила это в суде на фоне запрета на торговлю и ограничений, связанных с расследованиями.
RRP не комментирует вопросы СМИ, ссылаясь на апелляционные процедуры. Компания подала жалобу на распространение слухов в соцсетях и сообщила, что производство еще не начато, а финансовые показатели остаются отрицательными. Бурный рост сменился коррекцией, ситуация усилила внимание к механизмам надзора и регулирования в интересах массового инвестора.
