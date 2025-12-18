Акции индийских технологических компаний взлетели на 55 000%

По информации издания, акции RRP Semiconductor Ltd., ранее малоизвестной индийской компании, выросли более чем на 55 000% за 20 месяцев к 17 декабря, несмотря на отрицательную выручку, всего двух сотрудников и слабую связь с сектором полупроводников. Онлайн-ажиотаж, ограниченный объем акций и рост интереса розничных инвесторов обеспечили 149 сессий повышения лимита. Однако с 7 ноября рост замедлился — после начала расследования Комиссией по ценным бумагам Индии ценные бумаги, допущенные теперь к торгам раз в неделю, снизились на 6%.