Airbus столкнулся с новой проблемой качества на самолетах

В ноябре Airbus выпустил 72 самолета — меньше ожидаемого аналитиками. Общее количество произведенных самолетов за год таким образом достигло 657. Авиапроизводитель стремится выпускать в год «около 820» машин. Это означает, что в декабре Airbus придется достичь рекордного уровня в 160 самолетов, собранных за месяц.