«Ситуация в Ростовской области, наверное, сегодня одна из худших. Режим ЧС там введен уже в 21 районе. А в Краснодарском крае — в девяти. Сейчас урожайность в районе 46 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году было в районе 62 центнеров. То есть это минус более чем 25% к прошлому году», — пояснил «Известиям» зампред ассоциации Константин Юров. Он объяснил, что режим ЧС вводился по результатам влияния засухи на колосовые культуры, прежде всего пшеницу и ячмень.
«Но уже видно, что пострадает урожай и пропашных культур — кукурузы и подсолнечника. В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет. Но, по нашим наблюдениям, такая ситуация сейчас фиксируется и в большем количестве районов, где режим ЧС не введен. Поэтому недобор урожая будет большой», — отметил Константин Юров. В пример он привел данные властей Краснодарского края, которые оценили потери в 2,8 млн т зерновых колосовых и зернобобовых культур. В ассоциации сейчас больше обеспокоены тем, что произойдет с хозяйствами, которые получили меньший урожай по пшенице и ячменю и практически не получили его по кукурузе и подсолнечнику. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Колосовое сообщение: аграрии юга России могут потерять до 25% урожая из-за засухи.