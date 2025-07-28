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Аграрии юга России могут потерять до 25% урожая из-за засухи

Потери урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи в ряде регионов юга России могут составить до 25% в сравнении с 2024 годом. Об этом «Известиям» рассказали в ассоциации «Народный фермер», где оценили ситуацию после введения ЧС из-за аномально жаркой погоды в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму.

Источник: Reuters

«Ситуация в Ростовской области, наверное, сегодня одна из худших. Режим ЧС там введен уже в 21 районе. А в Краснодарском крае — в девяти. Сейчас урожайность в районе 46 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году было в районе 62 центнеров. То есть это минус более чем 25% к прошлому году», — пояснил «Известиям» зампред ассоциации Константин Юров. Он объяснил, что режим ЧС вводился по результатам влияния засухи на колосовые культуры, прежде всего пшеницу и ячмень.

«Но уже видно, что пострадает урожай и пропашных культур — кукурузы и подсолнечника. В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет. Но, по нашим наблюдениям, такая ситуация сейчас фиксируется и в большем количестве районов, где режим ЧС не введен. Поэтому недобор урожая будет большой», — отметил Константин Юров. В пример он привел данные властей Краснодарского края, которые оценили потери в 2,8 млн т зерновых колосовых и зернобобовых культур. В ассоциации сейчас больше обеспокоены тем, что произойдет с хозяйствами, которые получили меньший урожай по пшенице и ячменю и практически не получили его по кукурузе и подсолнечнику. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Колосовое сообщение: аграрии юга России могут потерять до 25% урожая из-за засухи.