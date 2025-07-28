Аграрии юга России могут потерять до 25% урожая из-за засухи

«Но уже видно, что пострадает урожай и пропашных культур — кукурузы и подсолнечника. В районах, где введен режим ЧС, этих культур практически не будет. Но, по нашим наблюдениям, такая ситуация сейчас фиксируется и в большем количестве районов, где режим ЧС не введен. Поэтому недобор урожая будет большой», — отметил Константин Юров. В пример он привел данные властей Краснодарского края, которые оценили потери в 2,8 млн т зерновых колосовых и зернобобовых культур. В ассоциации сейчас больше обеспокоены тем, что произойдет с хозяйствами, которые получили меньший урожай по пшенице и ячменю и практически не получили его по кукурузе и подсолнечнику. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: