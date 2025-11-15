Аэропорт Кишинева получил контроль над топливным терминалом ЛУКОЙЛа

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» 22 октября, после этого компания объявила о продаже своих зарубежных активов. Изначально Вашингтон отвел месяц на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом, но позже разрешил проводить сделки, связанные с продажей международных активов и автозаправочными станциями, до 13 декабря. Также Минфин США выпустил отдельную лицензию, которая дает разрешение на операции с болгарскими подразделениями ЛУКОЙЛа до апреля следующего года.