«Аэрофлот» расширил продажу субсидированных билетов

«Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений», — говорится в сообщении.
В числе направлений, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2026 году, указаны Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток.
В 2025 году запущен эксперимент по онлайн-продаже льготных и субсидируемых авиабилетов. Это сделано для упрощения процедуры покупки таких билетов и снижения времени на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.
