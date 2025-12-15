Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» расширил продажу субсидированных билетов

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. «Аэрофлот» впервые расширил спектр направлений по субсидированным тарифам, увеличив их число до 25, сообщает Telegram-канал авиаперевозчика.

Источник: © РИА Новости

«Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений», — говорится в сообщении.

В числе направлений, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2026 году, указаны Москва, Красноярск, Санкт-Петербург, Хабаровск и Владивосток.

В 2025 году запущен эксперимент по онлайн-продаже льготных и субсидируемых авиабилетов. Это сделано для упрощения процедуры покупки таких билетов и снижения времени на проверку отчетности авиаперевозчиков, которая необходима для выделения им субсидий.

Узнать больше по теме
Авиакомпания «Аэрофлот»: о достижениях и проблемах в 2025 году
В статье вы узнаете о старейшем российском авиаперевозчике, который недавно отметил свое столетие. Рассказываем, как образовалась авиакомпания «Аэрофлот», чего достигла за прошедший век, и что будет с ее акциями в 2025 году.
Читать дальше