«Аэрофлот» расширил продажу субсидированных билетов

Узнать больше по теме

Авиакомпания «Аэрофлот»: о достижениях и проблемах в 2025 году

В статье вы узнаете о старейшем российском авиаперевозчике, который недавно отметил свое столетие. Рассказываем, как образовалась авиакомпания «Аэрофлот», чего достигла за прошедший век, и что будет с ее акциями в 2025 году.