Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» предупредил об отменах и переносах рейсов из-за сбоя

Сбой в работе информационных систем «Аэрофлота» приведет к смене расписания, предупредила компания и призвала пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и объявлениями в аэропорту.

Источник: РИА "Новости"

В работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой, сообщается в телеграм-канале авиакомпании.

Авиаперевозчик предупредил о возможных перебоях в работе сервисов и «вынужденной корректировке» в расписании рейсов, в том числе их переносе и отмене. Компания призвала следить за информацией на онлайн-табло на сайте, табло аэропорта и за объявлениями в аэропорту.

С чем связан сбой, в компании не уточнили. Там добавили, что специалисты работают над «минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов» и восстановлением штатной работы сервисов.

В июле «Аэрофлот» несколько раз сообщал об изменениях в расписании полетов, причиной были ограничения в российских аэропортах, которые вводились на фоне сообщений об угрозе атак дронов. Аналогичные меры принимали и другие авиакомпании.

Меры в аэропортах затронули тысячи пассажиров, ситуацию на контроль брала Генпрокуратура. Как заявил глава Минтранса Андрей Никитин, аэропорты подстраиваются под задержки рейсов из-за введения плана «Ковер», налаживают работу с питанием и отдыхом. Он отметил, что ведомство будет работать с Минобороны и «пытаться что-то сделать», но безопасность пассажиров первостепенна.

Узнать больше по теме
Авиакомпания «Аэрофлот»: о достижениях и проблемах в 2025 году
В статье вы узнаете о старейшем российском авиаперевозчике, который недавно отметил свое столетие. Рассказываем, как образовалась авиакомпания «Аэрофлот», чего достигла за прошедший век, и что будет с ее акциями в 2025 году.
Читать дальше