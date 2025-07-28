«Аэрофлот» предупредил об отменах и переносах рейсов из-за сбоя

В работе информационных систем «Аэрофлота» произошел сбой, сообщается в телеграм-канале авиакомпании.
Авиаперевозчик предупредил о возможных перебоях в работе сервисов и «вынужденной корректировке» в расписании рейсов, в том числе их переносе и отмене. Компания призвала следить за информацией на онлайн-табло на сайте, табло аэропорта и за объявлениями в аэропорту.
С чем связан сбой, в компании не уточнили. Там добавили, что специалисты работают над «минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов» и восстановлением штатной работы сервисов.
В июле «Аэрофлот» несколько раз сообщал об изменениях в расписании полетов, причиной были ограничения в российских аэропортах, которые вводились на фоне сообщений об угрозе атак дронов. Аналогичные меры принимали и другие авиакомпании.
Меры в аэропортах затронули тысячи пассажиров, ситуацию на контроль брала Генпрокуратура. Как заявил глава Минтранса Андрей Никитин, аэропорты подстраиваются под задержки рейсов из-за введения плана «Ковер», налаживают работу с питанием и отдыхом. Он отметил, что ведомство будет работать с Минобороны и «пытаться что-то сделать», но безопасность пассажиров первостепенна.