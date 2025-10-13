Адвокат рассказала, как распределяется наследство в случае отсутствия завещания

По ее словам, упрощенное представление о наследственном праве приводит к серьезным юридическим ошибкам, чреватым потерей части имущества или затяжными конфликтами между родственниками.
«В первую очередь следует понимать, что закон определяет конкретный круг наследников, имеющих равные права на наследство. К наследникам первой очереди относятся не только дети, но также супруг и родители умершего. Все они, при отсутствии завещания, получают равные доли в наследстве. Таким образом, если у умершего остались дети, жив супруг и хотя бы один родитель, имущество делится между ними на равных, и дети получают не все, а только свою часть. Наличие нескольких детей также означает, что их доля уменьшается, поскольку все имущество делится между всеми наследниками первой очереди», — подчеркнула Тютюнникова.
Особого внимания заслуживает супружеская доля, которую часто упускают из виду. Как отметила специалист, если на момент смерти брак был зарегистрирован, то перед распределением наследства необходимо выделить долю пережившего супруга в общем имуществе.
Согласно статье 256 Гражданского кодекса и статье 34 Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью. После смерти одного из супругов переживший супруг имеет право на половину всего совместно нажитого, и лишь оставшаяся часть образует наследственную массу для раздела между наследниками. Таким образом, супруг получает не только долю как наследник первой очереди, но и сохраняет за собой половину совместного имущества как его законный владелец.
Многие также не учитывают право на обязательную долю в наследстве. Даже при наличии завещания закон гарантирует некоторым категориям наследников право на часть имущества независимо от воли умершего.
Тютюнникова сообщила, что в соответствии со статьей 1149 ГК РФ, нетрудоспособные родители, дети, супруг и иждивенцы, проживавшие с наследодателем, имеют право не менее чем на половину доли, которая причиталась бы им по закону. Это правило может существенно изменить распределение наследства и стать причиной судебного спора.
Распространенной ошибкой является несоблюдение шестимесячного срока для подачи заявления о принятии наследства. Если наследник не обратился к нотариусу и не заявил о своих правах, его доля может быть признана выморочной по статье 1151 ГК РФ и перейти государству, при отсутствии иных правопреемников, заявила она. Восстановить пропущенный срок можно только через суд и при наличии уважительных причин.
Заблуждением является и мнение, что для принятия наследства достаточно просто проживать в квартире умершего или пользоваться его имуществом. Фактическое принятие наследства, упомянутое в статье 1153 ГК РФ, требует совершения активных действий, подтверждающих намерение вступить во владение, таких как оплата долгов, коммунальных услуг, проведение ремонта или охрана имущества. Однако без последующего официального оформления прав у нотариуса такой способ часто приводит к конфликтам и отказу в выдаче свидетельства о праве на наследство.
«Завещание позволяет максимально точно выразить волю наследодателя и значительно снижает риск конфликтов. При отсутствии завещания действуют общие правила, которые могут не соответствовать желаниям умершего. Таким образом, наследование по закону — процесс, связанный с множеством нюансов. Убеждение, что имущество “просто достанется детям”, нередко приводит к юридическим просчетам», — рассказала Тютюнникова.
Также серьезной ошибкой считается отказ от составления завещания в сложных семейных обстоятельствах, таких как повторные браки, наличие детей от разных отношений или желание передать имущество не родственникам, а, например, друзьям. Во избежание осложнений целесообразно заранее проконсультироваться с юристом и при необходимости оформить завещание. Это поможет защитить имущество, сохранить отношения между близкими и избежать судебных разбирательств.
