Адвокат рассказала, как отменить договор дарения и вернуть квартиру

Данная сделка носит окончательный характер, и переданное имущество сразу переходит к одаряемому без права обратного истребования. Тем не менее, законодательство предусматривает строго ограниченный перечень исключительных оснований для отмены дарения. Эти случаи, при которых даритель или его наследники могут потребовать возврата имущества, исчерпывающе изложены в статье 578 Гражданского кодекса Российской Федерации.