Адвокат рассказала, как отменить договор дарения и вернуть квартиру

Дарение недвижимости представляет собой безвозмездную сделку по передаче имущества в собственность, не предполагающую каких-либо встречных условий или выгоды для дарителя. Включение в договор положений о встречном предоставлении имущества, денежных средств или обязательств ведет к его недействительности.
Для легального перехода права собственности на подаренную недвижимость необходима государственная регистрация. Договор дарения в обязательном порядке составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Данная сделка носит окончательный характер, и переданное имущество сразу переходит к одаряемому без права обратного истребования. Тем не менее, законодательство предусматривает строго ограниченный перечень исключительных оснований для отмены дарения. Эти случаи, при которых даритель или его наследники могут потребовать возврата имущества, исчерпывающе изложены в статье 578 Гражданского кодекса Российской Федерации.
«Во-первых, отмена дарения возможна, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил им вред здоровью. Если даритель погиб в результате таких действий, его наследники могут добиваться отмены договора в суде», — отметила Кудерко.
Отмена дарения возможна в случае недобросовестного обращения одаряемого с подаренной вещью, которая имеет для дарителя большую неимущественную ценность. Речь идет, например, о семейной квартире, связанной с памятью о предках, когда действия одаряемого создают угрозу ее безвозвратной утраты или существенного изменения, такого как перевод жилого помещения в нежилое.
Еще одним основанием является совершение дарения в преддверии банкротства дарителя. Кредиторы вправе оспорить такую сделку в судебном порядке, если она была совершена в течение шести месяцев до возбуждения дела о несостоятельности и нарушает их права.
Договор может также включать специальное условие, предоставляющее дарителю право отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Такое положение должно быть прямо и недвусмысленно закреплено в тексте соглашения.
В случае судебной отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную квартиру. Вопрос о компенсации затрат на произведенные им неотделимые улучшения имущества, например ремонт или перепланировку, разрешается судом индивидуально с учетом всех обстоятельств дела и мотивов отмены сделки.
