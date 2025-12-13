Адвокат объяснила, сколько вам должны заплатить за командировку в праздники

«Для начала стоит напомнить, что праздничные дни установлены законом — их перечень приведен в статье 112 Трудового кодекса РФ. Это календарные даты, которые одинаковы для всех работников. А вот служебная командировка — это выполнение поручения работодателя вне основного места работы, указанного в трудовом договоре. Даже если сотрудник едет из головного офиса в филиал, такая поездка считается командировкой. Правила оформления и направления работников определены Трудовым кодексом и постановлением Правительства № 749 от 13 октября 2008 года», — объяснила она.