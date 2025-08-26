Адвокат объяснила, как повысить алименты на ребенка

«Увеличения алиментов можно добиться и путем взыскания дополнительных расходов на ребенка, в том числе, если ребенок с получателем алиментов после расторжения брака живут в съемном жилье, а плательщик алиментов добровольно не участвует в этих расходах, выплачивая минимальные алименты, которых не хватит на оплату аренды квартиры», — сказала юрист.
Она пояснила, что статья 86 Семейного кодекса РФ закрепляет в отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения необходимость взыскания дополнительных расходов с отдельно проживающего родителя. Такая сумма выплачивается ежемесячно и подлежит обязательной индексации.
Кроме того, взыскать можно затраты на медицинские манипуляции для ребенка, обучение, спортивные секции и так далее.
Чтобы получить дополнительные выплаты, необходимо обратиться ко второму родителю в письменной форме, в том числе и через сообщение в мессенджере.
«Если ответа нет, или вы получили отказ: обращение в районный суд по месту жительства истца или ответчика с иском о взыскании дополнительных расходов на ребенка. Данная категория исков позволяет сохранить баланс прав и обязанностей обоих родителей в равной мере в соответствии со статьей 61 Семейного кодекса РФ», — заключила Татьяна Кузьминова.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».