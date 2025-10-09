Адвокат объяснила, как действовать в случае оформления кредита мошенниками

«Прежде всего — записать, как он узнал об этом кредите: письмо из банка, звонок из банка, получил смс. Нужно эту информацию собрать и обратиться в полицию по месту жительства. Написать заявление о том, что мошенники оформили кредит, стало об этом известно из такого-то источника и он просит возбудить уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по факту мошенничества. (Гражданин. — RT) должен получить в полиции специальный талон-уведомление об обращении в полицию с просьбой о признании его потерпевшим по данному факту и возбуждении уголовного дела», — сообщила Ярмуш.
Затем, добавила она, необходимо незамедлительно связаться со службой безопасности банка и подать письменное заявление, в котором следует указать на факт мошенничества. Нужно выяснить, какой именно кредитный договор был заключен и каким способом это было сделано. Важно официально уведомить банк о том, что гражданин не брал кредит, а его оформили мошенники. Если на кредитном счете остались какие-либо средства, требуется просить банк заблокировать эти деньги и прекратить начисление процентов по данному кредиту.
Подобные действия, по словам юриста, продемонстрируют, что человек сам не участвует в мошеннических схемах, не действует в сговоре с преступниками и является в данной ситуации потерпевшим. Необходимо четко понимать, что пострадавший от действий мошенников не обязан возвращать этот кредит из собственных средств, так как в суде такой платеж может быть расценен как признание долга.
Если же банк, не получив платежей, подал в суд, то крайне важно принять участие в этом судебном процессе в качестве ответчика.
«Приходить на судебное заседание, суду передавать информацию в письменном виде, что кредит человек не заключал, деньги не получал и обращался в полицию… Попросить, чтобы суд назначил почерковедческую экспертизу, если есть какая-то подпись гражданина, и техническую экспертизу», — подвела итог Ярмуш.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».