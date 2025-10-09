Адвокат объяснила, как действовать в случае оформления кредита мошенниками

«Прежде всего — записать, как он узнал об этом кредите: письмо из банка, звонок из банка, получил смс. Нужно эту информацию собрать и обратиться в полицию по месту жительства. Написать заявление о том, что мошенники оформили кредит, стало об этом известно из такого-то источника и он просит возбудить уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по факту мошенничества. (Гражданин. — RT) должен получить в полиции специальный талон-уведомление об обращении в полицию с просьбой о признании его потерпевшим по данному факту и возбуждении уголовного дела», — сообщила Ярмуш.