Адвокат Лерчек попросил суд вернуть прокурорам дело о выводе ₽250 млн

В беседе с «РИА Новости» Третьяков отметил, что место совершения преступления, в котором обвиняют блогеров, является офис Сбербанка, адрес которого относится к Академическому району Москвы (ОМВД России по району Академический). «Счет в Сбербанке, соответственно, документы по валютному контролю, если бы они действительно требовались, должны были быть предоставлены туда», — подчеркнул юрист.