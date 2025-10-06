Компании нанимают молодых, но не могут их удержать

Как сообщили респонденты, лишь у почти четверти заводов (24%) практически все новички остаются на срок дольше года. У 27% предприятий удерживается примерно половина сотрудников (50−80%), а у 5% — испытательный срок успешно проходит меньше 10% новичков. Чаще всего, по мнению компаний, они уходят из-за несовпадения ожидания от должности и реальности (60%), потому что не справляются с объемами работы (43%) и поскольку оказываются недостаточно компетентны (28%). Также в топе — уход по причине «не вписываюсь в корпоративную культуру» (26%).