А завтра была зима: пузырь ИИ-компаний на фондовом рынке грозит скоро лопнуть

«Зимой ИИ» специалисты по искусственному интеллекту называют период, когда энтузиазм по поводу идеи создания машин, способных учиться и мыслить как люди, угасает, а инвестиции в продукты, компании и исследования в области ИИ иссякают. При этом, базируясь на историческом опыте, зима ИИ не означает полного прекращения исследований данной технологии. Напротив, она предполагает период сокращения финансирования и смещение фокуса. В худшем случае текущая зима ИИ может сопровождаться схлопыванием раздутого ИИ-пузыря на фондовом рынке, что отразится на всей мировой экономике. И хотя циклы ажиотажа вокруг ИИ уже случались, они никогда не были сравнимы с теми сотнями миллиардов долларов, которые инвесторы уже вложили в генеративный бум искусственного интеллекта. Поэтому если нас ждет еще одна зима ИИ, потенциально она может оказаться одной из самых холодных.