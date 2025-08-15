90-х не будет. Экономист объяснила, почему не стоит ждать нового дефолта

C 1997 по 1998 годы госдолг увеличился примерно на 37%, что, на первый взгляд, может показаться незначительной величиной. Тем не менее по отношению к ВВП величина госдолга повысилась с 49% в 1997 году до 149% в 1998 году. Одновременно с этим власти столкнулись с увеличением нагрузки на обслуживание долга. Если в III квартале 1997 года средняя ставка по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) составляла 19%, то во II квартале 1998 — уже 49%. Падение цен на ГКО и рост их доходности были в том числе обусловлены бегством иностранного капитала на фоне разразившегося осенью 1997 года азиатского кризиса.