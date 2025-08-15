90-х не будет. Экономист объяснила, почему не стоит ждать нового дефолта

«До конца августа осталось менее трех недель, таким образом у нас не так много времени, чтобы сформировались хоть какие-то предпосылки для дефолта», — отметила эксперт.
Ели серьезно, то дефолт по обязательствам, будь то суверенным или корпоративным, никак не привязан ко времени и/или месяцу года, но ему предшествуют определенные причины/предпосылки, которые, накапливаясь, делают невозможным обслуживание долга эмитентом.
C 1997 по 1998 годы госдолг увеличился примерно на 37%, что, на первый взгляд, может показаться незначительной величиной. Тем не менее по отношению к ВВП величина госдолга повысилась с 49% в 1997 году до 149% в 1998 году. Одновременно с этим власти столкнулись с увеличением нагрузки на обслуживание долга. Если в III квартале 1997 года средняя ставка по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) составляла 19%, то во II квартале 1998 — уже 49%. Падение цен на ГКО и рост их доходности были в том числе обусловлены бегством иностранного капитала на фоне разразившегося осенью 1997 года азиатского кризиса.
Таким образом условия для рефинансирования госдолга резко ухудшились, учитывая, что доля иностранных инвесторов на рынке ГКО в то время достигала 80%. Резкая девальвация рубля, возможно, могла бы предотвратить бегство иностранных инвесторов и дефолт в августе, но история не знает сослагательного наклонения.
Она напомнила, что российские власти в конце прошлого века оказались заложниками концепции «невозможной троицы», пытаясь до последнего сохранять фиксированный курс рубля, поддерживая свободу передвижения капитала и независимую политику Центрального банка. В конечном счете все закончилось спекулятивной атакой международных инвесторов на российский рубль на фоне завышенной доходности ГКО по сравнению с инфляцией (темпы роста потребительских цен около 11% в 1997 году).
В отличие от событий прошлого, в настоящее время нет никаких предпосылок для дефолта по суверенному долгу. Отношение долга к ВВП в 2024 году находилось на уровне 16,4%, доходность по краткосрочным выпускам сейчас в принципе соответствует инфляционным ожиданиям, доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ на конец I квартала составляла только около 4%, а в экономике поддерживается плавающий валютный курс, который естественным образом корректируется в зависимости от направления потоков капитала.
«Таким образом, август в этом году вряд ли оправдает свою дурную славу, которую он приобрел в результате событий 1998 года», — подытожила Наталия Пырьева.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».