Трое суток «охлаждения»: как ограничения связи отразятся на экономике России

Согласно инициативе Минцифры, если ваша сим-карта не была зарегистрирована в домашней сети более 72 часов или вы только что вернулся из международного роуминга, доступ к мобильному интернету будет временно заблокирован на сутки. Абонент сможет восстановить связь раньше — перейдя по ссылке из СМС и следом введя капчу или позвонив в колл-центр. В России уже тестировали схожую схему для иностранных абонентов. С октября 2025 года иностранные сим-карты, подключающиеся к российским сетям, уже сталкиваются с суточным «периодом охлаждения». Теперь эта практика распространилась и на российских граждан.
Как это работает на практике?
После прохождения паспортного контроля на въезде в Россию абонент получит SMS с уведомлением: «Доступ к мобильному интернету ограничен на 24 часа». Для восстановления связи система предложит перейти по ссылке и пройти авторизацию. На следующем этапе откроется страница мобильного оператора, где нужно ввести номер телефона и подтвердить его одноразовым кодом из СМС. Затем вам предложат выполнить короткое задание, подтверждающее, что эти действия совершает человек, а не программа — например, сдвинуть ползунок, чтобы сложился пазл. Обычно вся процедура занимает не более минуты.
После успешной проверки должно прийти финальное сообщение: «Доступ активен. В некоторых случаях он может быть ограничен по независящим от нас причинам». Если не совершать никаких действий по разблокировке, то мобильный интернет должен подключиться в автоматическом режиме по истечении трех суток нахождения в домашней сети мобильного оператора.
Пока интернет недоступен, абонент может пользоваться только сервисами из «белого списка» оператора — сайтами и приложениями, работающими даже при ограничении доступа. У каждого оператора свой список, размещенный на его официальном сайте. Например, у «Мегафона», туда входят все сервисы «Яндекса» — «Такси», «Убер», «Лавка», «Музыка» и «Карты», а также вся экосистема VK: «ВКонтакте», «Музыка» и мессенджер MAX. Кроме того, доступны маркетплейсы Ozon, Wildberries и площадка «Авито».
По словам пользователей, которые уже столкнулись с новыми ограничениями, некоторые иностранные мессенджеры продолжали работать на прием и отправку текстовых сообщений даже без прохождения авторизации. А вот Telegram, судя по отзывам, остается недоступен — при запуске приложение зависает на этапе обновления, а сама лента оживает только после прохождения проверки личности.
При необходимости оплатить такси, в соответствующем приложении среди способов оплаты есть пункт «Добавить счет СБП». Если он привязан к банку заранее, то оплата должна пройти без проблем, но подключить его на месте не получится — для этого потребуется доступ к банковскому приложению. По данным российских операторов, без разблокировки мобильного интернета в «белых списках» должны появиться финансовые сервисы «Альфа-Банка» и платежная система «Мир». При этом планируется добавить также сервисы Сбера, Т-банка, «Газпромбанка», ВТБ, «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Россельхозбанк» и ряд других банков.
Операторы могут смягчить последствия, если обеспечат максимально простое восстановление услуг связи. Например, возможность быстро подтвердить личность и заново активировать SIM-карту в пару кликов. Но для самих операторов это означает рост издержек на обслуживание и внедрение новых технических схем. Вероятно, поначалу такая инициатива может привести к всплеску жалоб и падению уровня лояльности клиентов.
Кто попадет под отключение?
В основном удар придется на россиян, которые возвращаются из поездок за границу. Многие из них рискуют остаться без связи прямо в аэропорту или при географическом пересечении границы, пока сим-карта проходит «проверку на человечность». Особенно чувствительной эта мера станет для жителей Калининградской области, где мобильные устройства часто автоматически подключаются к сетям соседних государств. Аналогичная ситуация возможна у дальнобойщиков, авиапилотов или моряков, чьи телефоны регулярно «уходят в роуминг». При этом, для них стабильная связь — вопрос скорее не комфорта, а безопасности.
Не меньше пострадают пожилые граждане: процедура подтверждения через онлайн-ссылку и введение капчи может оказаться для них непреодолимым препятствием. Кроме этого, неудобство может коснуться и жителей регионов с нестабильным интернетом, туристов, путешественников и вахтовиков, работающих в отдаленных и труднодоступных районах страны. При исчезновении из сети более, чем на 72 часа, мобильный оператор, скорее всего, заставит их заново проходить регистрацию или ждать 24 часа.
«Некоторые категории пользователей могут столкнуться с неудобствами, и прежде всего — добросовестные, но невнимательные абоненты, которые пропустили уведомление от оператора о необходимости подтвердить активность SIM-карты. Для таких случаев важно, чтобы операторы заранее продумали понятный клиентский путь: с простыми уведомлениями и быстрым восстановлением доступа без потери связи», — полагает Игорь Жиленко, основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл».
По оценкам DataReportal, в 2025 году в России насчитывается около 216 миллионов активных сим-карт — то есть почти на 40% больше, чем вся численность населения страны. Даже если временные блокировки затронут 3−5% из них — без связи потенциально могут остаться несколько миллионов человек.
Зачем ввели ограничения?
Введение временной блокировки мобильного интернета для SIM-карт, находящихся в роуминге или вне домашней сети более трех суток, стало одним из шагов властей по усилению контроля над телекоммуникациями в стране. Официально мера объясняется необходимостью повышения информационной безопасности и защиты мобильных сетей от несанкционированного использования. Так, по данным Минцифры, в последнее время значительно выросло число случаев, когда SIM-карты, зарегистрированные на российских операторов, использовались в устройствах, не предназначенных для личной связи — прежде всего в технических системах, незаконно пересекающих границу.
«Основная цель — защита граждан от угроз БПЛА, осуществляющих полеты с применением GSM-модемов с сим-картами. Если такой дрон пересечет границу, то автоматически наступит “период охлаждения” и он не сможет связаться с базовой станцией любого сотового оператора на территории РФ. У БПЛА просто не получится подтвердить “личность”, например, пройти каптчу для проверки», — уточняет. Марина Зензина, генеральный директор «АСН Секьюрити».
Еще одной целью станет борьба с анонимными SIM-картами и «серым» оборотом номеров, которые остаются вне контроля операторов. Несмотря на ужесточение правил регистрации, на рынке по-прежнему присутствует большое количество «симок», оформленных на подставные лица. Временная блокировка при отсутствии в домашней сети позволит операторам оперативно выявлять такие номера и проверять их на принадлежность реальным пользователям.
Кроме этого, новые ограничения рассматриваются и как элемент защиты от внешних киберугроз. SIM-карты, которые длительное время не находятся в российской сети, потенциально могут быть перехвачены, клонированы или использованы для удаленного доступа к сервисам и корпоративным системам. Трехсуточный лимит фактически вводит дополнительные фильтры, ограничивая возможность подключения «чужих» устройств к российским сетям без повторной верификации.
Удар по бизнесу
Если смотреть шире, новая мера может повлиять на рынок связи не только технически, но и экономически. Скорее всего, это ударит по доходам мобильных операторов от услуг роуминга. Люди, регулярно выезжающие за границу, могут начать избегать использования российских SIM-карт, чтобы не сталкиваться с блокировками и проверками. Часть абонентов перейдет на использование иностранных номеров в путешествиях и поездках, что приведет к падению доходов операторов и росту числа «спящих» карт.
Во-вторых, последствия почувствует и корпоративный сектор. Многие компании используют SIM-карты в логистике, мониторинге транспорта, в «умных» устройствах и системах безопасности. Если такие устройства больше чем на трое суток выходят из домашней сети, они могут потерять связь. Это вынудит бизнес перестраивать процессы и искать другие технологические решения, что может сократить часть таких абонентов.
Новый порядок усилит и консолидацию рынка. Выполнение требований по идентификации и контролю потребует дополнительных средств, которые в полном объеме смогут предоставить в основном крупные операторы с развитой инфраструктурой. Кроме этого, такая мера даст толчок развитию технологий. Спрос на решения в сфере кибербезопасности, управления сетями и верификации пользователей вырастет, а компании, разрабатывающие подобные продукты, получат новые возможности для роста.
Для самих операторов такие ограничения означают рост административной нагрузки и необходимость интегрировать удобные механизмы идентификации абонентов, чтобы минимизировать жалобы и потерю клиентов. С другой стороны, это дает шанс повысить качество клиентской базы, снизить мошенничество и сделать услуги более безопасными, что в перспективе положительно скажется на доверии и репутации.
Главная интрига теперь в том, как быстро телеком-отрасль сможет адаптироваться к новым условиям. Пока мы рассуждаем о временных неудобствах, часть экспертов видят начало новой эры контроля, где даже сим-карта должна подтвердить, что она не представляет опасности.
