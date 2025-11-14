Трое суток «охлаждения»: как ограничения связи отразятся на экономике России

Согласно инициативе Минцифры, если ваша сим-карта не была зарегистрирована в домашней сети более 72 часов или вы только что вернулся из международного роуминга, доступ к мобильному интернету будет временно заблокирован на сутки. Абонент сможет восстановить связь раньше — перейдя по ссылке из СМС и следом введя капчу или позвонив в колл-центр. В России уже тестировали схожую схему для иностранных абонентов. С октября 2025 года иностранные сим-карты, подключающиеся к российским сетям, уже сталкиваются с суточным «периодом охлаждения». Теперь эта практика распространилась и на российских граждан.