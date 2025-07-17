40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле

Почти половина опрошенных (45%) сообщили, что имеют общее представление о цифровом рубле, еще 43% слышали термин, но не совсем понимают, что он значит. Хорошо знают, что такое цифровой рубль, только 7% респондентов. Лучше других оказались информированы самые молодые россияне (18−24 лет). В массовом восприятии цифровой рубль — пока малопонятная абстрактная категория, отмечает ВЦИОМ.