150 рублей за взлет: зачем власти вводят новый сбор с 2026 года

Обновлять инфраструктуру важно и нужно, эта не только наше с вами удобство, но и безопасность. Однако все нововведения требуют денег и немалых, и важно, чтобы за бОльшие комфорт и безопасность конечный потребитель не доплачивал из своего кармана. И да, учитывая то, что цены на строительные материалы и работы только растут в последние годы, боюсь, что 150 ₽ с человека новый сбор, увы, не ограничится.