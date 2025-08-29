150 рублей за взлет: зачем власти вводят новый сбор с 2026 года

31 июля 2025 года глава государства подписал закон о введении инфраструктурного сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкцию аэропортов. Документ вступает в силу 1 сентября 2025 года, а полноценные правила начнут действовать с марта 2026-го и будут рассчитаны до марта 2032 года. Фактически это станет новым налогом на перелеты, но в отличие от обычных сборов он получит целевое назначение: все собранные средства пойдут исключительно на обновление аэропортовой инфраструктуры.
Базовая ставка определена в размере 150 рублей с одного пассажира, однако Минтранс предусмотрел возможность его гибкого повышения: формула учитывает уровень инфляции и корректирующий коэффициент, который может вводиться по решению правительства. Взимать деньги будут с авиакомпаний, но очевидно, что бремя расходов частично или полностью окажется в конечной цене билетов.
Оператором станет ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Именно это предприятие будет аккумулировать средства и направлять их на проекты реконструкции. Для удобства аэропорты объединят в группы, и деньги каждой из них будут храниться на отдельном банковском счете и тратиться только на модернизацию объектов внутри членов такого сообщества. В отличие от федерального бюджета, где средства распределяются централизованно, новая модель сбора средств исключит «перетекание» денег из одного региона в другой.
Зачем это нужно?
Новая инициатива связана с поручением президента, который в послании Федеральному собранию в 2024 году потребовал за шесть лет модернизировать не менее 75 аэропортов страны. Минтранс не скрывает: бюджетных ресурсов для выполнения этой задачи недостаточно. Даже при выделении крупных субсидий из федеральной казны закрыть потребность невозможно. Отрасли требуются частные инвестиции и новые механизмы финансирования.
Ранее для этих целей использовалась модель концессионных соглашений, по которой частный инвестор брал на себя расходы по строительству или реконструкции аэропорта, а затем возвращал вложенные средства за счет доходов от эксплуатации объекта. Например, так модернизировался московский терминал Шереметьево. Однако для региональных аэропортов такая схема не помогала найти инвесторов.
Введение инфраструктурного сбора может стать компромиссным вариантом. Он распределит финансовую нагрузку на пассажиров и авиакомпании, гарантируя прозрачность расходов. В Минтрансе подчеркивают, что 150 рублей — незначительная сумма в структуре цены авиабилета. Для примера: сегодня средняя цена перелета по России составляет более 10 тысяч рублей, и новый сбор увеличит ее менее чем на два процента. В масштабах страны нововведение даст миллиарды рублей ежегодно, которые направят на обновление взлетно-посадочных полос, строительство новых терминалов и закупку современного оборудования.
Обновлять инфраструктуру важно и нужно, эта не только наше с вами удобство, но и безопасность. Однако все нововведения требуют денег и немалых, и важно, чтобы за бОльшие комфорт и безопасность конечный потребитель не доплачивал из своего кармана. И да, учитывая то, что цены на строительные материалы и работы только растут в последние годы, боюсь, что 150 ₽ с человека новый сбор, увы, не ограничится.
Кому выгодно и кто недоволен
Власти обещают, что новый механизм не приведет к значительному удорожанию авиаперевозок. Но ряд экспертов и участников рынка ставят под сомнение столь жизнерадостные перспективы. Для авиакомпаний это приведет к дополнительным издержкам, которые в условиях конкуренции на рынке и нестабильного спроса могут стать чувствительными для отрасли в целом. Особенно тяжело будет региональным перевозчикам, работающим с невысокой маржой.
Пассажиры вряд ли с энтузиазмом воспримут перспективу платить больше. Хотя сумма сбора и кажется небольшой, в условиях, роста цен на авиабилеты в последние годы, любое повышение будет воспринято болезненно. Кроме того, есть и вопрос доверия: смогут ли собранные средства действительно дойти до аэропортов или растворятся по пути.
Однако в международной практике подобные сборы — не редкость. В Европе и Азии они существуют уже десятилетиями и собранные средства идут на содержание инфраструктуры отрасли или на экологические проекты. И здесь решающим вопросом может стать уровень прозрачности и эффективности нововведения, чтобы новая модель была воспринята обществом как справедливая.
Итоги
Если реформа заработает так, как задумано, это может стать поворотным моментом для отрасли. У региональных аэропортов появится реальная возможность модернизировать терминалы, расширить взлетно-посадочные полосы и повысить уровень безопасности полетов. Это создаст условия для увеличения числа рейсов и привлечения новых перевозчиков и повысит доступность авиарейсов для миллионов граждан.
Но если тарифы для конечного потребителя будут все время расти, пусть и не в самом ближайшем будущем, но отрасли не избежать упадка. Для нового сбора хорошо было бы разработать систему скидок — не только для малоимущих граждан, но и для тех пассажиров, которые летят с пересадками.
Правительство обещает ввести жесткий контроль за расходованием средств, а Минтранс — публичную отчетность по каждой группе аэропортов. На практике это станет главным тестом. Если деньги действительно будут работать на пассажиров, через несколько лет мы сможем летать из обновленных и комфортных терминалов. Если же система столкнется с коррупцией и бюрократическими задержками, новый сбор рискует превратиться лишь в дополнительный «налог на взлет».
