10 стран с самыми большими золотыми запасами

Напомним, что в 2025 году продолжается тренд 2024 года: золото растет в цене. Если итоги текущего года подводить рано, то по прошлому году все изменения цен уже подсчитаны.
В 2024 году золото подорожало на 20% на фоне значительных закупок в свои запасы крупными центральными банками, а также из-за высокого потребительского спроса в Китае и увеличяением интереса к активам-убежищам из-за геополитической ситуации.
Десятка стран по размеру золотых резервов в мире
1. Америка
Страна с наибольшим количеством золота — США. у нее 8,133 тысячи тонн золота. Половина резерва находится в Депозитарии слитков США, получившем широкую известность как Форт-Нокс, на военной базе США в Кентукки. Отвечает за резерв страны Федеральная резервная система (ФРС). Считается, что на одного американца в стране хранится резерв золота весом чуть более 25 грамм.
2. Германия
На втором месте — европейская Германия — у нее в запасах 3,351 тысячи тонн золота. Согласно графику Всемирного совета по золоту (WGC), в I квартале 2025 года Германия держала 3,35 тысячи тонн золота. Хотя страна и покупает металл, в то же время последние годы она его активно продает: с 2022 резервы сократились более чем на 100 тонн.
Половина запасов держится в хранилище Бундесбанка в Франкфурте-на-Майне, четверть — в США, в Нью-Йорке. Остатки хранятся в Лондоне, Великобритания.
3. Италия
Италия находится на третьем месте списка, у нее 2,45 тысячи тонн золота в слитках.
Хранит запас европейское государство преимущественно в хранилище Банка Италии в Риме: 1,1 тысячи тонн (44,9% запасов). Еще 1,06 тысячи тонн — 43,3% — лежит в США. Более мелкие куски резерва Италия хранит в Швейцарии и Великобритании.
4. Франция
Золотой резерв страны — 2,43 тысячи тонн золота. По данным Банка Франции, размер резерва в этом металле не менялся с 2009 года. Все слитки страна держит в хранилище «Ла Сутеррен» на глубине 27 метров, которое расположено в центре Парижа.
5. Китай
На пятом месле — Поднебесная. У Народного Банка Китая в хранилищах лежит 2,43 тысячи тонн золота. Последние годы страна активно покупает драгметалл, увеличив свой запас на 12,75 тонн только за первые три месяца 2025 года. Резервы хранят в Пекине и частично — в фонде благосостояния.
6. Россия
Хотя официально Россия сейчас не раскрывает размер актива в золоте, агентство Bloomberg оценивает его в 2,33 тысячи тонн.
Большую его часть регулятор держит в хранилищах в Москве, остальные — в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
7. Швейцария
Швейцария владеет запасами золота в 1,04 тысячи тонн. Считается, что на каждого жителя Швейцарии приходится 123,5 грамм золотого запаса. В 2025 году золото составляет только 8,9% от золотовалютного резерва страны. Национальный банк Швейцарии держит запас в убежище под головным офисом в Берне, он составляет порядка 70% от всего объема. Частично золото лежит также в Великобритании (20%) и Канаде (10%).
8. Индия
Индия активно скупает золото в свой резерв, за январь-март 2025 года было куплено свыше 3,4 тонн. Всего резерв Индии составляет 880 тонн золота.
Помимо Резервного банка Индии (РБИ), граждане также активно инвестируют в золото, правда, в виде украшений, а не слитков.
У индийских женщин «лежит в шкатулках» 11% мировых запасов золота ювелирных изделий, это 24 млн тонн. Индийский регулятор хранит свои золотые активы в Мумбаи и в Великобритании.
9. Япония
По данным WGC, золотой запас Японии это около 845,97 тонн. В стране его практически не добывают, экспортируя из-за границы. Резерв лежит в Токио, в хранилище Центробанка.
10. Турция
Замыкает первую десятку стран по размеру золотых резервов Турция. По данным WGC, размер золотого запаса Турции составляет 623,92 тонны. Золотой резерв находится в Анкаре, также часть активов держится в WGC.