10 стран с самыми большими золотыми запасами

На втором месте — европейская Германия — у нее в запасах 3,351 тысячи тонн золота. Согласно графику Всемирного совета по золоту (WGC), в I квартале 2025 года Германия держала 3,35 тысячи тонн золота. Хотя страна и покупает металл, в то же время последние годы она его активно продает: с 2022 резервы сократились более чем на 100 тонн.