Назван размер дохода, при котором семья считается малоимущей

В России семья признается малоимущей, если ее совокупный доход до вычета налогов на каждого члена семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Адвокат Надежда Швырева указала на то, что размер прожиточного минимума варьируется в зависимости от региона и подлежит периодическому пересмотру.

«Малоимущей считается семья, в которой доход до вычета налогов на каждого члена семьи ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Этот минимум отличается от региона к региону, и его размер регулярно пересматривается», — пояснила Швырева.

Как привела пример специалист, если семья из четырех человек, проживающая в Сочи, получает общий месячный доход в размере 50 тысяч рублей, то на одного члена семьи приходится 12 500 рублей. Такое соотношение позволяет признать семью малоимущей.

При этом, напомнила адвокат, величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года в Краснодарском крае составляет: в расчете на душу населения — 17 024 рубля, для трудоспособного населения — 18 556 рублей, для пенсионеров — 14 641 рубль, для детей — 16 531 рубль.

