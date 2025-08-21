Назван размер дохода, при котором семья считается малоимущей

Адвокат Надежда Швырева указала на то, что размер прожиточного минимума варьируется в зависимости от региона и подлежит периодическому пересмотру.
«Малоимущей считается семья, в которой доход до вычета налогов на каждого члена семьи ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Этот минимум отличается от региона к региону, и его размер регулярно пересматривается», — пояснила Швырева.
Как привела пример специалист, если семья из четырех человек, проживающая в Сочи, получает общий месячный доход в размере 50 тысяч рублей, то на одного члена семьи приходится 12 500 рублей. Такое соотношение позволяет признать семью малоимущей.
При этом, напомнила адвокат, величина прожиточного минимума с 1 января 2025 года в Краснодарском крае составляет: в расчете на душу населения — 17 024 рубля, для трудоспособного населения — 18 556 рублей, для пенсионеров — 14 641 рубль, для детей — 16 531 рубль.
