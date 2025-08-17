Россиянам раскрыли, как успеть зафиксировать высокий процент по вкладу в августе

На фоне снижения доходностей по вкладам, в первую очередь, стоит проверить, на каком именно банковском продукте вы уже держите свои деньги или намерены их инвестировать.
Отметим, что традиционно накопительные счета несут меньшую доходность, чем вклады. Это связано с тем, что ставки на средства на счетах изменяются банками в одностороннем порядке: если Банк России снизил «ключ», значит, со следующего месяца накопительный счет потеряет пару процентов в своих условиях.
С доходностью по вкладам все более стабильно: если вы открыли депозит на определенный срок под указанный процент — в течение этого периода кредитная организация не сможет изменить условия.
Сейчас эксперты предлагают присмотреться к длинным депозитам — они становятся все популярнее и пока весьма выгодны, особенно если оценивать рынок в перспективе нескольких месяцев.
Эксперты прогнозируют, что к концу года ставки по вкладам могут опуститься до 10−13% годовых при условии, что ЦБ будет и дальше снижать ключевую ставку.
Это означает, что через несколько месяцев доходности по депозитам могут быть уже заметно ниже, чем сегодня. Поэтому, если есть свободные деньги, то лучше их положить на вклад сейчас, а не через месяц, после решения ЦБ о изменении ключевой ставки в сентябре.
Если оформить длинный вклад, то удастся зафиксировать текущую доходность на год, два или даже три. Хотя на первый взгляд условия по вкладам на 3 или 6 месяцев кажутся привлекательнее, однако в совокупности трех лет долгосрочный накопительный продукт может принести большую прибыль.
