Россиянам раскрыли, как успеть зафиксировать высокий процент по вкладу в августе

Это означает, что через несколько месяцев доходности по депозитам могут быть уже заметно ниже, чем сегодня. Поэтому, если есть свободные деньги, то лучше их положить на вклад сейчас, а не через месяц, после решения ЦБ о изменении ключевой ставки в сентябре.