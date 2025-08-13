Россиянам рассказали, как мошенники продают квартиры без согласия владельца

«Один из сценариев — подделка документов. Мошенники получают доступ к вашим персональным данным, создают фальшивую доверенность или даже поддельный паспорт. С этими документами идут в Росреестр, где оформляют сделку купли-продажи или дарения через упрощенный порядок регистрации прав, если документы подаются через МФЦ или электронно», — отметила она.
Кроме того, мошенники могут использовать так называемых «технических собственников». В этом случае жилье изначально оформляют на человека, который ее владельцем фактически не является, не принимает никаких решений по квартире и используется только для оформления сделок.
Крючкова призвала тех, кто обнаружил, что их квартиру переоформили на другого человека, немедленно обратиться в правоохранительные органы и суд, чтобы сделку признали недействительной.
«Чтобы защитить свою недвижимость, регулярно проверяйте выписки из ЕГРН, чтобы оперативно отслеживать изменения в правовом статусе вашей недвижимости. Это можно легко сделать онлайн через сайт Росреестра или в МФЦ. Также крайне важно не передавать оригиналы документов посторонним лицам без крайней необходимости, так как это может стать поводом для мошеннических действий», — посоветовала эксперт.
Крючкова также порекомендовала установить запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без личного присутствия. Для дополнительной безопасности стоит подключить систему уведомлений от Росреестра, которая будет информировать вас о любых действиях с вашей собственностью.
