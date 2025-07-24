Эксперт рассказала, как изменятся цены на жилье в России с 1 августа

«К концу августа можно ожидать даже незначительного (в районе 1,0−1,5%) роста цен на недвижимость, как минимум, за счет инфляционного коэффициента и постепенно “послеотпускного” роста деловой активности. Если политика Центрального банка по смягчению условий кредитной политики продолжится, то можно ожидать роста цен на недвижимость по ряду регионов и до 5% к началу сентября», — предположила Кривко.