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Эксперт рассказала, как изменятся цены на жилье в России с 1 августа

О том, как изменятся в августе цены на новое и вторичное жилье, что может стать основными причинами динамики и стоит ли ожидать снижения стоимости недвижимости, рассказала Финансам Mail доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Экономист отметила, что в августе будет сохраняться рекордно высокая ставка Центрального банка и, как следствие, ипотека продолжит оставаться дорогой. Однако, по ее мнению, значительных изменений цены на недвижимость на первичном и вторичном рынке ждать не стоит.

Ситуация с высокой ставкой по ипотеке, конечно, охладила спрос, но даже в условиях высокой ставки спрос есть. Помимо этого, застройщики продолжают «держаться» на счет гибких программ реализации и рассрочки. Это, в свою очередь, и на вторичном рынке выступает фактором поддержания цен.

«К концу августа можно ожидать даже незначительного (в районе 1,0−1,5%) роста цен на недвижимость, как минимум, за счет инфляционного коэффициента и постепенно “послеотпускного” роста деловой активности. Если политика Центрального банка по смягчению условий кредитной политики продолжится, то можно ожидать роста цен на недвижимость по ряду регионов и до 5% к началу сентября», — предположила Кривко.

Она считает, что прогнозировать снижения стоимости цен на жилье до конца 2025 года не стоит, т.к. общие макроэкономические условия этому не способствуют, население все больше предпочитает вкладывать деньги «в бетон».

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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