Эксперт рассказала, как изменятся цены на жилье в России с 1 августа

Экономист отметила, что в августе будет сохраняться рекордно высокая ставка Центрального банка и, как следствие, ипотека продолжит оставаться дорогой. Однако, по ее мнению, значительных изменений цены на недвижимость на первичном и вторичном рынке ждать не стоит.
«К концу августа можно ожидать даже незначительного (в районе 1,0−1,5%) роста цен на недвижимость, как минимум, за счет инфляционного коэффициента и постепенно “послеотпускного” роста деловой активности. Если политика Центрального банка по смягчению условий кредитной политики продолжится, то можно ожидать роста цен на недвижимость по ряду регионов и до 5% к началу сентября», — предположила Кривко.
Она считает, что прогнозировать снижения стоимости цен на жилье до конца 2025 года не стоит, т.к. общие макроэкономические условия этому не способствуют, население все больше предпочитает вкладывать деньги «в бетон».
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