Экономист объяснила, как изменятся цены на продукты с 1 августа

Основываясь на текущих трендах, сезонности и данных аналитиков, в августе на основные группы (хлеб, крупы, макароны, молочная продукция, мясо птицы, яйца, сахар, подсолнечное масло) ожидается стабилизация или очень умеренный рост цен (в пределах 0,5−1,5% за месяц). Рост, если и будет, то ниже, чем в предыдущие месяцы. На отдельные позиции (например, говядина, некоторые виды сыров, импортные фрукты, рыба) возможен небольшой рост (1,5−2,5% в месяц) из-за сохраняющихся затрат на логистику, корма и июльского повышения стоимости энергоресурсов.