Экономист объяснила, как изменятся цены на продукты с 1 августа

По словам экономиста, в августе ожидается неоднородная динамика цен на продовольственную корзину. Основной тенденцией, по ее мнению, станет умеренное снижение темпов роста или их даже локальное снижение на отдельные группы товаров. Но всеобщего удешевления не случится.
Ильяшенко прогнозирует, что снижение цен летом 2025 года будет менее существенным для большинства продуктов. Экономист подчеркивает — официальная статистика однозначно указывает на то, что плодоовощная продукция стала одним из ключевых драйверов инфляции.
Факторов, препятствующих значительному сезонному снижению цен, несколько, уточняет Ильяшенко. К ним относятся удорожание импортных семян и удобрений, логистические сложности из-за санкций, увеличивающие стоимость импортных товаров, а также рост затрат отечественных производителей (из-за кредитной нагрузки и подорожания ресурсов). В результате, сезонное снижение цен в период сбора урожая открытого грунта уже не компенсирует в полной мере их зимне-весенний рост.
Основываясь на текущих трендах, сезонности и данных аналитиков, в августе на основные группы (хлеб, крупы, макароны, молочная продукция, мясо птицы, яйца, сахар, подсолнечное масло) ожидается стабилизация или очень умеренный рост цен (в пределах 0,5−1,5% за месяц). Рост, если и будет, то ниже, чем в предыдущие месяцы. На отдельные позиции (например, говядина, некоторые виды сыров, импортные фрукты, рыба) возможен небольшой рост (1,5−2,5% в месяц) из-за сохраняющихся затрат на логистику, корма и июльского повышения стоимости энергоресурсов.
Специалист ожидает, что ИПЦ на продовольствие в августе покажет рост в районе 0,2−0,3%, но в целом будет заметно ниже показателей начала года.
На розничную цену товара на полке в магазине оказывает влияние сложная цепочка факторов. Прежде всего, это факторы себестоимости производства (сырье, стоимость семян/саженцев, кормов, удобрений, затраты амортизацию оборудования, на переработку и логистику). Макроэкономическая обстановка в стране (курс национальной валюты, общий уровень инфляции, ключевая ставка ЦБ РФ, инфляционные ожидания) и государственное регулирование (ставки налога на прибыль, НДС, субсидии сельхозпроизводителям, ценовые соглашения на социально значимые товары) непосредственно влияют на предпринимательскую активность. Торговые наценки по всей цепочке товародвижения покрывают издержки предпринимателей (аренда, заработная плата, коммунальные платежи, налоги) и увеличивают цену, как и растущий платежеспособный спрос населения в условиях относительного сокращения товарного предложения.
«Август традиционно приносит некоторое облегчение покупателям благодаря сезонному снижению цен на овощи и фрукты. Однако на основные составляющие продовольственной корзины значимого снижения ждать не стоит. Цены будут находиться под давлением высоких издержек производства и логистики. Ожидается дальнейшее замедление темпов продовольственной инфляции в целом, но достижение целевого показателя ЦБ РФ на уровне 4% в среднесрочной перспективе маловероятно», — подводит итог экономист.
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