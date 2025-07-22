Названы пять реальных причин повышения расценок на ЖКХ с 1 июля

Как повышение отразится на россиянах
С 1 июля власти проиндексировали размер вносимой россиянами платы за ЖКУ (Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2024 № 3287-р). По данным экспертов системы «Гарант», процент индексации колеблется в зависимости от конкретного региона в интервале от 8,6% до 21,1%. При этом региональные власти с учетом местных экономических условий вправе вводить свои собственные коэффициенты повышения. Но они не могут превышать предельные индексы, установленные правительством РФ.
Максимальные размеры индексов установлены в следующих субъектах РФ:
- Пермский край — 21,1%;
- Москва — 15%;
- Санкт-Петербург — 14,6%;
- Московская область — 13,3%;
- Ханты-Мансийский автономный округ — 9%;
- Амурская область — 8,6%.
В среднем по России увеличение составило 11,9%, что существенно превысило показатель прошлого и позапрошлого годов (9,8% и 8,1% соответственно).
ВЦИОМ выяснил, что 67% граждан РФ считают траты на оплату ЖКУ одной из основных статей своих расходов. При этом 42% даже готовы покупать меньше продуктов питания на фоне роста тарифов ЖКХ.
Согласно данным Росстата, новые тарифы приведут к увеличению трат семейного бюджета в среднем по стране на 800−1500 рублей в месяц. При этом в Хабаровском крае оно составит 1800 рублей в месяц, а в Магаданской области — 2500 рублей в месяц.
Пять реальных причин повышения тарифов ЖКХ
1. Инфляция. Она является основной причиной. Минэкономразвития РФ ранее сообщало, что годовая инфляция в стране по данным на июль ускорилась до 9,59%. Ее рост, соответственно, оказывает влияние в том числе и на уровень цен на ЖКУ.
2. Состояние инфраструктуры ЖКХ. Еще одной важной причиной является необходимость изыскания средств на обновление сетей тепло- и водоснабжения, канализации. Эти суммы были впервые заложены в тарифы ЖКХ. В Госдуме ранее заявили, что текущий уровень износа указанных сетей может составлять 80%. При этом в субъектах РФ не хватает средств на их ремонт.
Напомним, президент РФ ранее поручил окончить к 2030 году масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры страны. В программу в том числе входят меры, направленные на сбережение энергии, а также на ввод в эксплуатацию современных приборов учета.
3. Стоимость топлива и электроэнергии. По данным Минэнерго РФ, цены на необходимое для ТЭС и котельных топливо (газ, уголь, мазут) с начала текущего года поднялись на 15−30%. Добывающим компаниям на фоне снижения объемов экспорта приходится компенсировать свои убытки за счет продажи этих энергоресурсов на внутреннем рынке.
Кроме того, Минэнерго РФ, объясняя введение в стране с 1 января дифференцированных тарифов на электроэнергию, сообщило, что конечная цена на нее напрямую зависит от того, как функционирует электросетевой комплекс. Старение сетевого оборудования приводит к значительным потерям электроэнергии при передаче, что в конечном счете отражается и на тарифах, добавили в ведомстве.
4. Средства на капремонт. Тарифы на ЖКУ включают в себя в том числе затраты на капитальный ремонт домов. Сюда входят средства обновление кровли, утепление, замену лифтов и иные виды работ.
5. Зарплата для работников сферы ЖКХ. Организациям требуются дополнительные источники финансирования на повышение зарплат своим работников. Это позволяет им избежать текучести кадров и сохранить квалифицированных специалистов. Кроме того, на тарифы повлиял рост цен на аренду помещений, управление хозяйством и обслуживание производства.
Как сэкономить на плате за ЖКУ
Уменьшить затраты на коммунальные услуги поможет ряд простых действий. Во первых, следует установить в квартире счетчики на воду. Это позволит снизить траты на оплату пользования ею до 30%. Во вторых, нужно перейти на использование энергоэффективной современной техники класса энергопотребления А++. Это помогает сократить расходы на электроэнергию примерно на 40%. Кроме того, важно внимательно изучать платежки за «коммуналку». В случае оказания некачественных услуг можно потребовать перерасчет от управляющей организации.
Отметим, что для некоторых категорий граждан действуют льготы. Так, скидка на оплату ЖКУ может составить до 60% для:
- многодетных семей;
- пенсионеров;
- инвалидов и семей, на попечении которых находятся дети-инвалиды;
- ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и инвалидов войн;
- лиц, пострадавших от радиационных аварий и катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- лиц, являвшихся в детстве узниками фашистских концлагерей.
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