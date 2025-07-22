Названы пять реальных причин повышения расценок на ЖКХ с 1 июля

Уменьшить затраты на коммунальные услуги поможет ряд простых действий. Во первых, следует установить в квартире счетчики на воду. Это позволит снизить траты на оплату пользования ею до 30%. Во вторых, нужно перейти на использование энергоэффективной современной техники класса энергопотребления А++. Это помогает сократить расходы на электроэнергию примерно на 40%. Кроме того, важно внимательно изучать платежки за «коммуналку». В случае оказания некачественных услуг можно потребовать перерасчет от управляющей организации.