Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы пять реальных причин повышения расценок на ЖКХ с 1 июля

С 1 июля в России повысили тарифы ЖКХ. В одном из субъектов РФ увеличение достигло 21,1%. На сколько и почему выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионах и как можно на них сэкономить, разбирались Финансы Mail.

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail
Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Как повышение отразится на россиянах

С 1 июля власти проиндексировали размер вносимой россиянами платы за ЖКУ (Распоряжение Правительства РФ от 15.11.2024 № 3287-р). По данным экспертов системы «Гарант», процент индексации колеблется в зависимости от конкретного региона в интервале от 8,6% до 21,1%. При этом региональные власти с учетом местных экономических условий вправе вводить свои собственные коэффициенты повышения. Но они не могут превышать предельные индексы, установленные правительством РФ.

Максимальные размеры индексов установлены в следующих субъектах РФ:

  • Пермский край — 21,1%;
  • Москва — 15%;
  • Санкт-Петербург — 14,6%;
  • Московская область — 13,3%;
  • Ханты-Мансийский автономный округ — 9%;
  • Амурская область — 8,6%.

В среднем по России увеличение составило 11,9%, что существенно превысило показатель прошлого и позапрошлого годов (9,8% и 8,1% соответственно).

ВЦИОМ выяснил, что 67% граждан РФ считают траты на оплату ЖКУ одной из основных статей своих расходов. При этом 42% даже готовы покупать меньше продуктов питания на фоне роста тарифов ЖКХ.

Согласно данным Росстата, новые тарифы приведут к увеличению трат семейного бюджета в среднем по стране на 800−1500 рублей в месяц. При этом в Хабаровском крае оно составит 1800 рублей в месяц, а в Магаданской области — 2500 рублей в месяц.

Пять реальных причин повышения тарифов ЖКХ

1. Инфляция. Она является основной причиной. Минэкономразвития РФ ранее сообщало, что годовая инфляция в стране по данным на июль ускорилась до 9,59%. Ее рост, соответственно, оказывает влияние в том числе и на уровень цен на ЖКУ.

2. Состояние инфраструктуры ЖКХ. Еще одной важной причиной является необходимость изыскания средств на обновление сетей тепло- и водоснабжения, канализации. Эти суммы были впервые заложены в тарифы ЖКХ. В Госдуме ранее заявили, что текущий уровень износа указанных сетей может составлять 80%. При этом в субъектах РФ не хватает средств на их ремонт.

Напомним, президент РФ ранее поручил окончить к 2030 году масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры страны. В программу в том числе входят меры, направленные на сбережение энергии, а также на ввод в эксплуатацию современных приборов учета.

3. Стоимость топлива и электроэнергии. По данным Минэнерго РФ, цены на необходимое для ТЭС и котельных топливо (газ, уголь, мазут) с начала текущего года поднялись на 15−30%. Добывающим компаниям на фоне снижения объемов экспорта приходится компенсировать свои убытки за счет продажи этих энергоресурсов на внутреннем рынке.

Кроме того, Минэнерго РФ, объясняя введение в стране с 1 января дифференцированных тарифов на электроэнергию, сообщило, что конечная цена на нее напрямую зависит от того, как функционирует электросетевой комплекс. Старение сетевого оборудования приводит к значительным потерям электроэнергии при передаче, что в конечном счете отражается и на тарифах, добавили в ведомстве.

4. Средства на капремонт. Тарифы на ЖКУ включают в себя в том числе затраты на капитальный ремонт домов. Сюда входят средства обновление кровли, утепление, замену лифтов и иные виды работ.

5. Зарплата для работников сферы ЖКХ. Организациям требуются дополнительные источники финансирования на повышение зарплат своим работников. Это позволяет им избежать текучести кадров и сохранить квалифицированных специалистов. Кроме того, на тарифы повлиял рост цен на аренду помещений, управление хозяйством и обслуживание производства.

Как сэкономить на плате за ЖКУ

Уменьшить затраты на коммунальные услуги поможет ряд простых действий. Во первых, следует установить в квартире счетчики на воду. Это позволит снизить траты на оплату пользования ею до 30%. Во вторых, нужно перейти на использование энергоэффективной современной техники класса энергопотребления А++. Это помогает сократить расходы на электроэнергию примерно на 40%. Кроме того, важно внимательно изучать платежки за «коммуналку». В случае оказания некачественных услуг можно потребовать перерасчет от управляющей организации.

Отметим, что для некоторых категорий граждан действуют льготы. Так, скидка на оплату ЖКУ может составить до 60% для:

  • многодетных семей;
  • пенсионеров;
  • инвалидов и семей, на попечении которых находятся дети-инвалиды;
  • ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий и инвалидов войн;
  • лиц, пострадавших от радиационных аварий и катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • лиц, являвшихся в детстве узниками фашистских концлагерей.

Кроме того, можно оформить субсидию, если не имеющая коммунальной задолженности семья тратит на оплату ЖКУ существенную долю своего совокупного дохода. Средний размер субсидии по стране составляет 22%, но конкретный размер зависит от региона проживания. Оформить ее можно через «Госуслуги».

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Узнать больше по теме
Росстат: история, хранимая в цифрах
Если вы хотите узнать, сколько людей живет в вашем городе, как меняются цены на продукты или какой процент россиян работает, вам поможет Росстат, собирающий и обрабатывающий статистику обо всем, что происходит в стране. Расскажем, как взаимодействовать с этим ведомством и кто должен перед ним отчитываться.
Читать дальше