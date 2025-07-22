Наличные уходят в отпуск: как цифровая валюта изменит кошелек у россиян

«Это означает, что весь рынок розничных расчетов ждет масштабная технологическая перестройка. Формально все должно заработать почти через год, но практическая реализация началась уже сейчас. Новая форма рубля расширит возможности для проведения платежей даже в отсутствие сети интернет, так как платежи через цифровые кошельки можно проводить в офлайн-режиме. С учетом необходимости обеспечения безопасности, такая функция может быть очень полезной. В целом, кардинальных изменений не предвидится, но тренд на совершенствование архитектуры проведения финансовых операций, в любом случае, положительный», — считает Владимир Осипов, доктор экономических наук, профессор МГУ.