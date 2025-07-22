Наличные уходят в отпуск: как цифровая валюта изменит кошелек у россиян

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о поэтапном переходе России на цифровой рубль. С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и продавцы начнут работать с новой формой денег на специально разработанной платформе. К 2028 году большинство участников внутреннего финансового рынка (от ритейлеров до небольших банков) будут обязаны к ней подключиться.
Исключение сделано только для торговых точек без связи и компаний с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей. Оператором новой инфраструктуры станет АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) — именно она займется созданием и распространением универсального QR-кода, через который граждане смогут оплачивать покупки цифровыми рублями.
«Это означает, что весь рынок розничных расчетов ждет масштабная технологическая перестройка. Формально все должно заработать почти через год, но практическая реализация началась уже сейчас. Новая форма рубля расширит возможности для проведения платежей даже в отсутствие сети интернет, так как платежи через цифровые кошельки можно проводить в офлайн-режиме. С учетом необходимости обеспечения безопасности, такая функция может быть очень полезной. В целом, кардинальных изменений не предвидится, но тренд на совершенствование архитектуры проведения финансовых операций, в любом случае, положительный», — считает Владимир Осипов, доктор экономических наук, профессор МГУ.
Банки под давлением
Для кредитных организаций внедрение цифрового рубля означает не просто добавление еще одного платежного инструмента, а полную перестройку процессов. В марте 2025 года стало известно, что почти треть российских банков признали свою IT-инфраструктуру не готовой к цифровому рублю. Причина в росте транзакционных нагрузок, необходимости обработки большего объема данных и перестройке внутренних сервисов. Банки должны будут внедрить новые решения, интегрировать универсальный QR-код и обеспечить работу цифрового рубля параллельно с другими платежными каналами.
Внедрение идет сверху вниз: сначала — системно значимые банки, затем — все остальные. Это логично с точки зрения поддержания стабильности процесса, но оставляет малым и региональным банкам меньше времени на подготовку. И если услуги НСПК обещают быть бесплатными, то все, что касается интеграции, хранения данных, аналитики и защиты от киберугроз, ложится на плечи самих банков. А это — миллиарды рублей инвестиций и повышение конкуренции не столько за клиентов, сколько за технологическую устойчивость.
«Для финансовых организаций, особенно банков, на первом этапе это предполагает затраты на внедрение. Далее расходов потребует эксплуатация и обслуживание инфраструктуры цифрового рубля. Риски для финансовых организаций здесь в общем-то стандартные — регуляторные, в области кибербезопасности, частично финансовые в виде отсутствия комиссий по тем или иным операциям», — полагает Олег Огиенко, независимый эксперт по блокчейну, энергетике и цифровым валютам.
Ритейл считает затраты
Не менее остро вопрос стоит перед розничным бизнесом. Закон делит продавцов по объему годовой выручки и обязывает их подключаться к платформе цифрового рубля в разные сроки: с 2026 года для компаний с оборотом свыше 120 миллионов рублей, с 2027 — от 30 миллионов, с 2028 все остальные, чей годовой оборот превышает порог в 20 миллионов рублей.
И если для сетевых магазинов или торговых платформ это не должно стать шоком (они и так давно работают с цифровыми экосистемами и Системой быстрых платежей), то для малого и среднего бизнеса, особенно в регионах, введение в оборот цифрового рубля означает серьезные затраты: на оборудование, обучение персонала, внедрение ПО и интеграцию с банковскими платформами.
Кроме того, универсальный QR-код предполагает, что ритейлер будет принимать не только цифровые рубли, но и работать с бонусными системами, СБП, рассрочкой и кредитными сервисами. Это повышает удобство для покупателя, но требует от бизнеса большей цифровой зрелости.
Сама по себе технология может быть и бесплатной, но адаптация под бизнес-процессы — задача не дешевая. Для небольших магазинов с устаревшей кассовой техникой это может стать настоящим стрессом.
По мнению некоторых экспертов, в краткосрочной перспективе возможны сложности. Для мелких игроков будет сложно адаптировать свои кассовые системы, обучить персонал.
Цифровой, но не трансграничный
Гражданам новый цифровой рубль обещает дополнительные удобства при расчетах. Можно будет оплачивать товары, делать переводы, пользоваться бонусами, рассрочкой, кредитами, и все через единый QR-код. Платежи будут проходить мгновенно и без комиссии. Но за фасадом удобства скрываются важные нюансы. Любая операция с цифровым рублем будет фиксироваться, а значит, государство получит полный контроль над платежными потоками внутри страны.
Один из главных ограничений цифрового рубля — его невозможность использования за пределами России. Пока переводы за границу через эту платформу заблокированы. Это снижает потенциал инструмента как валюты будущего. С другой стороны, создается полностью суверенная система расчетов, независимая от международных платежных операторов и санкционных рисков. Возможно, в будущем цифровой рубль будет использоваться в расчетах с рядом стран ЕАЭС или БРИКС, но сейчас речь идет только о внутреннем рынке.
Для государства это еще и способ обезопасить экономику от внешнего давления, создать альтернативный платежный канал и протестировать его в условиях полной управляемости. Вопрос только в том, насколько массовым окажется использование цифрового рубля, если его нельзя будет тратить за пределами страны и он не заменит ни наличные, ни банковские счета.
С оглядкой на реальность
Стоит отметить, что Россия не уникальна в стремлении к цифровой валюте. В Китае власти тестируют цифровой юань с 2020 года, запуская его в ограниченных зонах и сценариях: от выплаты зарплат госслужащим до интеграции в розничные покупки. Однако даже там этот процесс идет медленнее, чем ожидалось.
В Европе Европейский центральный банк работает над цифровым евро, но его внедрение ожидается не ранее 2028−2029 годов, и то — в пилотном режиме. В США цифровой доллар находится лишь на стадии обсуждения: власти опасаются рисков для банковской системы и притока излишней ликвидности из коммерческих банков.
На этом фоне Россия демонстрирует беспрецедентную амбициозность: не только более сжатые сроки, но и масштабы внедрения. Все это делает российский подход уникальным при переводе расчетов в регуляторно-административную сферу. Возможно, ставка на массовость позволит быстрее построить работающую инфраструктуру, но повышается риск того, что в условиях технологического неравенства между участниками рынка ситуация приведет к росту издержек, снижению конкуренции и частичному отказу пользователей от использования нового сервиса.
«С введением в массовое обращение цифрового рубля рынок финансовых платежей станет более технологичным. Ранее программируемые денежные платежи внутри страны, с использованием блокчейна и свойственных ему смарт-контактов были недоступны. Сейчас это станет возможным благодаря цифровому рублю. Для госструктур цифровой рубль дает большую прозрачность и оперативность при доведении и расходовании государственных средств», — заключает независимый эксперт Олег Огиенко.