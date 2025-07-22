Россиянам объяснили, могут ли приставы списать деньги с кредитки

Если у гражданина есть долги по налогам, штрафам, кредитам или алиментам, в отношении него может быть возбуждено исполнительное производство. В этом случае судебные приставы запрашивают информацию обо всем имуществе должника — в том числе о банковских счетах — и накладывают на них арест. Заблокировать могут любые счета, включая кредитные.
Однако списывать деньги с кредитной карты приставы не имеют права. Средства на ней принадлежат банку, а не заемщику. Закон запрещает взыскивать долги за счет имущества третьих лиц. Исключение возможно только в том случае, если на кредитной карте есть собственные средства должника, например, при переплате по кредиту.
Тем не менее на практике бывает, что деньги с кредитной карты списываются по ошибке — из-за неточных данных или технической путаницы. В такой ситуации важно как можно быстрее получить выписку из банка с деталями операций и обратиться в ФССП с заявлением о возврате средств. Это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги». Пока идет разбирательство, по кредиту продолжают начисляться проценты и пени, поэтому важно не прекращать выплаты — вносить их можно напрямую через кассу банка.
Снять арест можно после полного погашения долга, если пристав допустил ошибку или если гражданин официально признан банкротом. При этом некоторые виды долгов — например, алименты или компенсация вреда здоровью — не списываются даже при банкротстве.
Важно помнить: при аресте счетов не может быть списана вся сумма до нуля — на счету должна остаться сумма не ниже прожиточного минимума. Также запрещено взыскивать деньги с пособий, алиментов, пенсий на детей и других социальных выплат.
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