Россиянам объяснили, могут ли приставы списать деньги с кредитки

Тем не менее на практике бывает, что деньги с кредитной карты списываются по ошибке — из-за неточных данных или технической путаницы. В такой ситуации важно как можно быстрее получить выписку из банка с деталями операций и обратиться в ФССП с заявлением о возврате средств. Это можно сделать онлайн через портал «Госуслуги». Пока идет разбирательство, по кредиту продолжают начисляться проценты и пени, поэтому важно не прекращать выплаты — вносить их можно напрямую через кассу банка.