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Венгрия обсуждает совместное строительство нефтепровода с Россией и Сербией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о прогрессе в переговорах с Россией и Сербией по проекту строительства нового нефтепровода, который соединит Венгрию и Сербию. По заявлению официального представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 2027 год.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

«Пока Брюссель блокирует поставки российской энергии, перекрывает связи и блокирует маршруты, нам нужны новые источники, новые маршруты. Венгрия не станет жертвой этих катастрофических решений», — сообщил Сийярто в соцсети X. По словам Ковача, запланировано построить 180 км нефтепровода, пропускная способность которого составит 5 млн т в год.

В 2022 году Венгрия и Сербия заключили соглашение о сооружении нефтепровода, который свяжет венгерский город Альдьо с сербским Нови-Садом. По новому маршруту российская нефть, транспортируемая по системе «Дружба», будет поставляться сербским потребителям, обеспечивая диверсификацию энергоснабжения Сербии через территорию Венгрии.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»

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