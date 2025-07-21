Венгрия обсуждает совместное строительство нефтепровода с Россией и Сербией

«Пока Брюссель блокирует поставки российской энергии, перекрывает связи и блокирует маршруты, нам нужны новые источники, новые маршруты. Венгрия не станет жертвой этих катастрофических решений», — сообщил Сийярто в соцсети X. По словам Ковача, запланировано построить 180 км нефтепровода, пропускная способность которого составит 5 млн т в год.
В 2022 году Венгрия и Сербия заключили соглашение о сооружении нефтепровода, который свяжет венгерский город Альдьо с сербским Нови-Садом. По новому маршруту российская нефть, транспортируемая по системе «Дружба», будет поставляться сербским потребителям, обеспечивая диверсификацию энергоснабжения Сербии через территорию Венгрии.
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