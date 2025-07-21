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Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 21 июля

Редакция Финансов Mail изучила предложения, размещенные на финансовом маркетплейсе «Финуслуги» по состоянию на 18 июля 2025 года, и выяснила, в каких банках можно открыть депозит на 12 месяцев с максимально выгодной процентной ставкой.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых. В преддверии очередного решения регулятора по ставке, которое запланировано на 25 июля, участники банковского сектора корректируют ставки по сбережениям клиентов.

Наиболее привлекательные условия на данный момент представлены Авто Финанс Банком, где максимальная ставка по вкладам достигает 17,2% годовых при сумме от 100 тысяч рублей. Второе место по уровню доходности занимает Совкомбанк — вклад с доходностью 19% годовых здесь можно открыть на сумму от 3 млн рублей.

СДМ Банк объявил ставку 16,83% годовых с капитализацией процентов при размещении средств от 1,4 млн рублей. СМЛТ банк предоставляет ставку 16,75% годовых для клиентов, размещающих более 3 млн рублей. На пятом месте по доходности расположился Первоуральскбанк, где за вклад от 100 тысяч рублей клиентам начислят 16,71%.

Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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