Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 21 июля

6 июня Банк России снизил ключевую ставку до 20% годовых. В преддверии очередного решения регулятора по ставке, которое запланировано на 25 июля, участники банковского сектора корректируют ставки по сбережениям клиентов.
Наиболее привлекательные условия на данный момент представлены Авто Финанс Банком, где максимальная ставка по вкладам достигает 17,2% годовых при сумме от 100 тысяч рублей. Второе место по уровню доходности занимает Совкомбанк — вклад с доходностью 19% годовых здесь можно открыть на сумму от 3 млн рублей.
СДМ Банк объявил ставку 16,83% годовых с капитализацией процентов при размещении средств от 1,4 млн рублей. СМЛТ банк предоставляет ставку 16,75% годовых для клиентов, размещающих более 3 млн рублей. На пятом месте по доходности расположился Первоуральскбанк, где за вклад от 100 тысяч рублей клиентам начислят 16,71%.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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