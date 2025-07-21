Топ-5 банковских вкладов сроком на 12 месяцев на 21 июля

Наиболее привлекательные условия на данный момент представлены Авто Финанс Банком, где максимальная ставка по вкладам достигает 17,2% годовых при сумме от 100 тысяч рублей. Второе место по уровню доходности занимает Совкомбанк — вклад с доходностью 19% годовых здесь можно открыть на сумму от 3 млн рублей.