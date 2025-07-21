Прогнозы по ставке ЦБ Турции вызвали неопределенность на финрынках страны

Турецкий ЦБ начал активно повышать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока она не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. А перед самым Новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%.