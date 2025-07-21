Прогнозы по ставке ЦБ Турции вызвали неопределенность на финрынках страны

ЦБ Турции на заседании 19 июня сохранил ключевую ставку на уровне 46%. Издание Ekonomim в конце мая писало, что турецкий регулятор может пойти на снижение ключевой ставки в июле, но ситуация будет зависеть от инфляции и обменного курса в республике. Регулятор объявит своё очередное решение по ключевой ставке в четверг, 24 июля.
«Среди инвестиционных инструментов снижение процентных ставок больше всего выгодно фондовому рынку. В последнее время мы наблюдали стремительный рост фондового рынка на фоне ожиданий снижения процентных ставок. Каким же будет направление движения доллара и фондового рынка после решения Центрального банка по процентной ставке? Хикмет Байдар заявил, что на рынке преобладает неопределенность в отношении снижения процентной ставки. Обсуждаются сценарии дисконтирования от 250 базисных пунктов до 600 базисных пунктов. Можно сказать, что эта неопределенность повлияла и на фондовый рынок», — цитирует издание агентство Прайм.
Турецкий ЦБ начал активно повышать ключевую ставку в июне 2023 года: тогда она выросла почти вдвое, до 15%. Затем регулятор увеличивал ее постепенно, пока она не достигла пика в 50% в марте прошлого года. На этом уровне ставка продержалась почти до конца года. А перед самым Новым годом ЦБ снизил ее до 47,5%.
Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае текущего года. В июне рост цен составил 1,37% в месячном выражении, а в годовом — замедлился до 35,05%.
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