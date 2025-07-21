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Как не стать жертвой мошенников: 7 признаков опасного письма

Кибермошенники становятся все изощреннее, а их письма — все убедительнее. Рассказываем, как не попасться на удочку и вовремя распознать обман.

Дарья Фадеева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Письмо приходит якобы от банка, госслужбы или крупного онлайн-сервиса. Все выглядит убедительно — логотип, официальная подпись, даже формат соблюден. Но за внешним лоском может скрываться мошенническая схема, цель которой — ваши деньги или персональные данные.

Чтобы не стать жертвой, достаточно знать несколько простых признаков, по которым легко отличить подделку от настоящей рассылки.

1. Заголовок давит на эмоции

Письма часто начинаются с тревожных сообщений: «Ваша карта будет заблокирована», «Вы выиграли айфон», «Срочно подтвердите данные». Это уловка — вызвать панику или жадность и заставить кликнуть.

2. Отправитель маскируется под известный бренд

Мошенники могут прикидываться «Сбербанком», «Госуслугами» или другими организациями. Проверяйте адрес отправителя: домен должен совпадать с официальным сайтом.

3. Ненастоящая подпись

Имя и должность в конце письма легко подделать. Иногда используют реальных сотрудников, иногда — выдуманных. Проверяйте, действительно ли такой человек работает в компании.

4. Латиница в словах

Чтобы обмануть фильтры, в тексте могут использоваться латинские буквы вместо русских: «Банk», «kартa». Это тревожный сигнал.

5. Грубые ошибки и странные формулировки

Часто такие письма изобилуют опечатками и казенным стилем вроде «согласно нормам действующего законодательства просим Вас осуществить вход». Нормальные компании так не пишут.

6. Подозрительное вложение

Если вы не ждали документов — не открывайте файл. Он может маскироваться под PDF или Excel, а на деле оказаться вирусом.

7. Ссылка ведет не туда

Прежде чем кликнуть — наведите курсор и проверьте, куда ведет ссылка. Если адрес незнакомый или выглядит странно, лучше не рисковать.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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