Как не стать жертвой мошенников: 7 признаков опасного письма

Письмо приходит якобы от банка, госслужбы или крупного онлайн-сервиса. Все выглядит убедительно — логотип, официальная подпись, даже формат соблюден. Но за внешним лоском может скрываться мошенническая схема, цель которой — ваши деньги или персональные данные.
Чтобы не стать жертвой, достаточно знать несколько простых признаков, по которым легко отличить подделку от настоящей рассылки.
1. Заголовок давит на эмоции
Письма часто начинаются с тревожных сообщений: «Ваша карта будет заблокирована», «Вы выиграли айфон», «Срочно подтвердите данные». Это уловка — вызвать панику или жадность и заставить кликнуть.
2. Отправитель маскируется под известный бренд
Мошенники могут прикидываться «Сбербанком», «Госуслугами» или другими организациями. Проверяйте адрес отправителя: домен должен совпадать с официальным сайтом.
3. Ненастоящая подпись
Имя и должность в конце письма легко подделать. Иногда используют реальных сотрудников, иногда — выдуманных. Проверяйте, действительно ли такой человек работает в компании.
4. Латиница в словах
Чтобы обмануть фильтры, в тексте могут использоваться латинские буквы вместо русских: «Банk», «kартa». Это тревожный сигнал.
5. Грубые ошибки и странные формулировки
Часто такие письма изобилуют опечатками и казенным стилем вроде «согласно нормам действующего законодательства просим Вас осуществить вход». Нормальные компании так не пишут.
6. Подозрительное вложение
Если вы не ждали документов — не открывайте файл. Он может маскироваться под PDF или Excel, а на деле оказаться вирусом.
7. Ссылка ведет не туда
Прежде чем кликнуть — наведите курсор и проверьте, куда ведет ссылка. Если адрес незнакомый или выглядит странно, лучше не рисковать.
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