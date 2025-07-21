Россиянам объяснили, как изменится размер пенсий с 1 августа

Данное основание является наиболее распространенным. В таком случае пенсионер после достижения в июле возраста 80 лет начинает с 1 августа получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2025 году размер данной выплаты составляет 8 907,70 рубля в месяц (Постановление Правительства РФ от 23.01.2025 № 34). После повышения страховая пенсия по старости будет равняться 17 815,40 рубля в мес. Прибавка производится в беззаявительном порядке.