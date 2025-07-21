Россиянам объяснили, как изменится размер пенсий с 1 августа

Достижение 80-летнего возраста
Данное основание является наиболее распространенным. В таком случае пенсионер после достижения в июле возраста 80 лет начинает с 1 августа получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2025 году размер данной выплаты составляет 8 907,70 рубля в месяц (Постановление Правительства РФ от 23.01.2025 № 34). После повышения страховая пенсия по старости будет равняться 17 815,40 рубля в мес. Прибавка производится в беззаявительном порядке.
Отметим, что, если пенсионер является жителем районов Крайнего Севера или приравненных к ним местностей, то данная выплата дополнительно увеличивается на районный коэффициент.
Инвалидность I группы
Другим частым основанием для повышения пенсии является установление пенсионеру I группы инвалидности. Если в отношении него в июле вынесли соответствующее медицинское решение, то ему также положена удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Прибавка производится в беззаявительном порядке.
При этом если пенсионеру исполнилось 80 лет после назначения доплаты, то второй раз такая прибавка ему не положена.
Надбавка на иждивенцев
Еще одна доплата предусмотрена для пенсионеров, на полном обеспечении которых есть нетрудоспособные лица из круга их ближайших родственников (дети и внуки, не достигшие совершеннолетия или обучающиеся в ВУЗах по очной форме, родители либо супруги пенсионного возраста, инвалиды). В данном случае увеличивается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности.
Надбавка на иждивенцев устанавливается в размере одной трети суммы фиксированной выплаты на каждого иждивенца, но не более чем на трех членов семьи.
Приведем размер фиксированный выплаты с учетом надбавки в текущем году:
|Число иждивенцев у пенсионера (кроме лиц в возрасте 80 лет или являющихся инвалидами I группы)
|Сумма фиксированный выплаты с учетом надбавки, руб. в мес.
|Один
|11 876,93
|Два
|14 846,16
|Три
|17 815,39
Доплата работающим пенсионерам
Работающие пенсионеры, у которых на лицевом счете в СФР есть полученные в прошлом году за счет отчисления работодателями страховых взносов дополнительные пенсионные баллы (индивидуальные пенсионные коэффициенты), также получат прибавку к пенсии.
Напомним, что СФР ежегодно 1 августа пересчитывает выплаты работающим пенсионерам с учетом таких баллов. Размер повышения определяется индивидуально в отношении каждого работающего пенсионера. Он зависит от трудового стажа и размера зарплаты. СФР делает такой перерасчет в беззаявительном порядке по данным, которые он получил от работодателей.
Отметим, что при расчете действует ограничение. Прибавка не может быть выше суммы, эквивалентной трем баллам в год. При этом стоимость одного ИПК является фиксированной на момент выхода человека на пенсию. Она может отличаться от текущего значения.
Кому еще пересмотрят выплаты
Еще одной категорией лиц, которым с 1 августа в беззаявительном порядке пересмотрят размер пенсионных выплат, являются люди, работавшие в тяжелых и вредных условиях труда. К ним относятся ушедшие на пенсию члены летных экипажей (Федеральный закон от 27.11.2001 № 155-ФЗ) и работники угольной промышленности (Федеральный закон от 10.05.20210 № 84-ФЗ).
Пересмотр выплат для таких пенсионеров производится каждый квартал (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября). Размер повышения определяется конкретно по каждому лицу. При этом учитывается выслуга лет и суммы перечисленных за него работодателем страховых взносов, за счет которых и осуществляется финансирование доплаты.
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