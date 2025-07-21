Как изменились ставки по вкладам и кредитам перед решением ЦБ

Доходность депозитов за этот период уменьшилась на 1,79−2,35 процентного пункта в зависимости от срока размещения. Стоимость кредитных продуктов также снизилась, но динамика носит осторожный характер. Кредитные организации продолжают компенсировать затраты, возникшие в период высокой стоимости фондирования, когда вклады для физлиц и бизнеса открывались со значительным спредом к ключевой ставке.
По прогнозам экспертов Forbes, до конца лета тенденция к снижению доходности вкладов и удешевлению кредитов сохранится, однако максимальные депозитные ставки по-прежнему будут удерживаться на сдерживающем уровне.
Как изменились ставки по депозитам
Ведущие российские банки пересмотрели ставки по вкладам на фоне ожиданий снижения ключевой ставки Банком России в июле. Об этом свидетельствуют данные Frank RG и крупнейших финансовых маркетплейсов, которые проанализировал Forbes. Согласно информации «Финуслуг» Мосбиржи, после понижения ключевой ставки до 20% годовых в начале июня, доходности вкладов в топ-20 банков снизились на 1,79−2,35 п.п. Теперь средние ставки по депозитам на срок до трех месяцев составляют 17,2% годовых, на шесть месяцев — 17%, на год и более — 16,6%, отмечают эксперты «Банки.ру».
ЦБ фиксирует дальнейшее снижение: средняя максимальная ставка в десятке крупнейших банков в первой декаде июля упала до 17,9%. Предложения с доходностью свыше 20% становятся редкостью, и зачастую такие условия доступны только при дополнительных требованиях — например, оформлении долгосрочных накопительных программ, страховке или переводе средств из другого банка.
По данным Frank RG, к 16 июля самые высокие ставки по трехмесячным вкладам без специальных условий предлагает ПСБ (19,5%), ВТБ (18,5%) и «Кубань Кредит» (18,13%). Среди годовых вкладов ПСБ также лидирует (20%). Минимальные доходности среди топ-20 банков по вкладам на три месяца падают до 12,55%, на год — до 10,87%.
Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение ставок. Консенсус-прогноз участников рынка ожидает понижение ключевой ставки на 1−2 п.п. 25 июля, что может привести к исчезновению акционных предложений. К концу лета короткие вклады могут размещаться по 13−14%, годовые — по 15−15,5%. Снижение ставок отражает как текущий уровень ключевой ставки, так и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отмечают эксперты.
Как изменились ставки по кредитам
Согласно анализу Frank RG и данных финансовых маркетплейсов, ставки по кредитам снижаются, но медленнее, чем доходность по вкладам. Массового удешевления кредитов не наблюдается: банки продолжают компенсировать длительный период дорогого фондирования. Как отмечает рыночный эксперт Игорь Алутин, реальная стоимость кредитов для населения остается высокой — средние ставки по потребительским займам достигают 38−40% годовых, фиксируя максимальные значения последних лет. Автокредиты выдаются под 25% и выше, особенно при покупке новых автомобилей без госпрограмм, а лучшие предложения по ипотеке в июле достигли 25−26% годовых.
По данным Frank RG на 16 июля, максимальные ставки по ссудам для физических лиц остаются на заградительном уровне: кредиты наличными без залога — до 54−55% годовых, с залогом авто — до 52%, под залог недвижимости — 37,5%. Максимальная ставка по автокредитам на новые авто составляет 26,31%, на подержанные — 30,6%. В ряде банков максимальные ставки по ипотечным продуктам превышают 30% годовых, а в отдельных случаях доходят до 40%.
Эксперты отмечают, что тенденция к снижению ставок продолжится, однако этот процесс будет медленным и осторожным даже при замедлении инфляции. По прогнозам НРА, в ближайшие полтора-два месяца ставки по ипотеке могут сократиться до 20−22% в сегменте новостроек, до 21−23% на «вторичке» и до 22−24% — на индивидуальное домостроение. Рыночные ставки по потребительским кредитам для заемщиков, работающих по найму, прогнозируются на уровне 20−38% годовых.
Существенное удешевление кредитов возможно только при дальнейшем значительном снижении ключевой ставки, отмечают эксперты рынка.
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