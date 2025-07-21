Как изменились ставки по вкладам и кредитам перед решением ЦБ

Эксперты отмечают, что тенденция к снижению ставок продолжится, однако этот процесс будет медленным и осторожным даже при замедлении инфляции. По прогнозам НРА, в ближайшие полтора-два месяца ставки по ипотеке могут сократиться до 20−22% в сегменте новостроек, до 21−23% на «вторичке» и до 22−24% — на индивидуальное домостроение. Рыночные ставки по потребительским кредитам для заемщиков, работающих по найму, прогнозируются на уровне 20−38% годовых.