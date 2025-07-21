Раскрыто, как изменилась покупка новостроек из-за льготной ипотеки

Важно учитывать, что метраж и цена квартир в продаже и в реальных сделках отличаются. По словам Валерия Кочеткова, директора направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость», покупатели в основном ориентируются на более доступные варианты. Так, в июне 2025 года средняя площадь купленных квартир в старой Москве составила 46 кв. м, что на 14,5% меньше, чем в 2020 году (52,7 кв. м). В ТиНАО медианный размер приобретенного жилья сократился с 48,2 до 43 кв. м (минус 12,2%), а в Подмосковье — всего на 2,2%, до 44 кв. м.