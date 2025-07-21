Раскрыто, как изменилась покупка новостроек из-за льготной ипотеки

За последние пять лет на рынке новостроек Подмосковья и Москвы произошли значительные изменения в стоимости и площади квартир. Аналитики компании «Инком-Недвижимость» отмечают, что в Новой Москве средняя площадь квартир в продаже уменьшилась на 14,6% — с 57,4 до 49 кв. м. В старой Москве наблюдается похожая тенденция: средний метраж сократился на 14,3%, с 67,7 до 58 кв. м. В Подмосковье площадь снизилась на 9,8%, с 53,2 до 48 кв. м.
При этом рост цен на первичное жилье оказался впечатляющим. Лидирует Московская область, где средняя стоимость выросла на 77%, с 5,2 до 9,2 млн рублей. В старой Москве цены подскочили на 66,4% — с 14,9 до 24,8 млн рублей, а в новостройках Новой Москвы — на 53%, с 8,1 до 12,4 млн рублей.
Важно учитывать, что метраж и цена квартир в продаже и в реальных сделках отличаются. По словам Валерия Кочеткова, директора направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость», покупатели в основном ориентируются на более доступные варианты. Так, в июне 2025 года средняя площадь купленных квартир в старой Москве составила 46 кв. м, что на 14,5% меньше, чем в 2020 году (52,7 кв. м). В ТиНАО медианный размер приобретенного жилья сократился с 48,2 до 43 кв. м (минус 12,2%), а в Подмосковье — всего на 2,2%, до 44 кв. м.
Рост цен в реальных сделках тоже впечатляет. Максимальный прирост зафиксирован в Новой Москве — плюс 52% (с 5,9 млн до 12,3 млн рублей). Следом идут новостройки Московской области с увеличением на 42% (с 5,1 до 8,8 млн рублей). В старой Москве цены выросли на 21,3%, достигнув в среднем 18,8 млн рублей.
«В отсутствии доступной ипотеки застройщикам приходится снижать среднюю площадь, чтобы сделать лот относительно доступным и тем самым поддерживать спрос. Однако закон рынка никто не отменял, и нам открывается другая сторона медали: при сокращении площади квартир цена квадратного метра увеличивается. И в целом в период действия льготной ипотеки и высокого спроса, а также в условиях роста инфляции и повышения себестоимости строительства цены на жилье в новостройках значительно поднялись», — объясняет Кочетков.
По данным «Инком-Недвижимости», стоимость квадратного метра за пять лет на первичном рынке старой Москвы выросла почти вдвое — с 234,6 тыс. до 460 тыс. рублей. В ТиНАО рост составил 78% (с 145 тыс. до 258,3 тыс. рублей), а в Подмосковье — 87% (с 104,3 тыс. до 195,4 тыс. рублей).
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